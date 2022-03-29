Уилл Смитт "влепил" Путину пощечину: это видео уже стало вирусным

Видео смонтировано так, что Путина со сцены Лужников 18 марта "перенесли" на сцену, где вручалась самая престижная кинопремия "Оскар".

"Они жили и живут на своей земле. И хотели жить общей судьбой со своей исторической родиной - с Россией. Они имели на это полное право..." - вещает Путин.

Его реплики прерываются смехом голливудских звезд, умело вмонтированные авторами ролика.

Но речь Путину не дает закончить Уилл Смитт, который бодро подходит к нему и дает пощечину.

Отметим, что в оригинальном видео на месте президента РФ стоял Крис Рок, который получил пощечину от Смитта за шутку об алопеции его жены Джады.