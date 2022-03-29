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Уилл Смитт "влепил" Путину пощечину: это видео уже стало вирусным

Коллаж РБК-Украина: Уилл Смитт "влепил" Путину пощечину
Автор: Светлана Мащенко

В сети появилось вирусное видео, на котором выступающий Путин получает по лицу от актера Уилла Смитта, лауреата Оскара 2022.

Теперь этот ролик "летает" по разным соцсетям, смотрите его в материале Styler.

Видео смонтировано так, что Путина со сцены Лужников 18 марта "перенесли" на сцену, где вручалась самая престижная кинопремия "Оскар".

"Они жили и живут на своей земле. И хотели жить общей судьбой со своей исторической родиной - с Россией. Они имели на это полное право..." - вещает Путин.

Его реплики прерываются смехом голливудских звезд, умело вмонтированные авторами ролика.

Но речь Путину не дает закончить Уилл Смитт, который бодро подходит к нему и дает пощечину.

Отметим, что в оригинальном видео на месте президента РФ стоял Крис Рок, который получил пощечину от Смитта за шутку об алопеции его жены Джады.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк потролила роспропаганду украинскими "птицами-спецназовцами".

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