Никитюк потролила роспропаганду украинскими "птицами-спецназовцами" (видео)
Леся Никитюк записала новую песню о "птицах-спецназовцах", которыми пугают зазомбированных россиян пропагандисты.
Видео появилось в Instagram телеведущей.
"Ловите новую биологическую песню от нашей компании", - подписала Леся видео.
Она перепела украинскую "Сіла птаха". В ней главная героиня - "выведенная в украинских биолабораториях птица-спецназовец", которая "Россию будет метить гим*ом".
"Тая птаха пострашніше байрактара,
баб із неба буде оплодотворять.
І всі діти будуть схожі на Бандеру,
і не зможуть по-кацапськи розмовлять".
Подписчики в восторге от нового хита. Вот что они пишут в комментариях:
- То бомба-ракета! Леся,пісня кайф.
- Ці придурки навіть не зрозуміють, що то є стьоб
- Наші українські протипарашівські бандеро-фашистські націоналістичні лабораторії - вперед і тільки вперед.
- Це шедевр!
Ранее мы писали, что оккупанты уничтожили Le Маршрутку Никитюк, однако она пообещала купить новую и начать тур с Чернобаевки.
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