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Никитюк потролила роспропаганду украинскими "птицами-спецназовцами" (видео)

Новина українською →
Вторник 29 марта 2022 13:25
Никитюк потролила роспропаганду украинскими "птицами-спецназовцами" (видео) Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Светлана Мащенко

Леся Никитюк записала новую песню о "птицах-спецназовцах", которыми пугают зазомбированных россиян пропагандисты.

Видео появилось в Instagram телеведущей.

"Ловите новую биологическую песню от нашей компании", - подписала Леся видео.

Она перепела украинскую "Сіла птаха". В ней главная героиня - "выведенная в украинских биолабораториях птица-спецназовец", которая "Россию будет метить гим*ом".

"Тая птаха пострашніше байрактара,

баб із неба буде оплодотворять.

І всі діти будуть схожі на Бандеру,

і не зможуть по-кацапськи розмовлять".

Подписчики в восторге от нового хита. Вот что они пишут в комментариях:

  • То бомба-ракета! Леся,пісня кайф.
  • Ці придурки навіть не зрозуміють, що то є стьоб
  • Наші українські протипарашівські бандеро-фашистські націоналістичні лабораторії - вперед і тільки вперед.
  • Це шедевр!

Ранее мы писали, что оккупанты уничтожили Le Маршрутку Никитюк, однако она пообещала купить новую и начать тур с Чернобаевки.

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Леся Никитюк
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