Вілл Смітт "вліпив" Путіну ляпаса: це відео вже стало вірусним

Відео змонтовано так, що Путіна зі сцени Лужників 18 березня "перенесли" на сцену, де вручалася найпрестижніша кінопремія "Оскар".

"Вони жили і живуть на своїй землі. І хотіли жити спільною долею зі своєю історичною батьківщиною - з Росією. Вони мали на це повне право..." - мовить Путін.

Його репліки перериваються сміхом голлівудських зірок, вміло вмонтовані авторами ролика.

Але промову Путіну не дає закінчити Вілл Смітт, який бадьоро підходить до нього і дає ляпаса.

Відзначимо, що в оригінальному відео на місці президента РФ стояв Кріс Рок, який отримав ляпаса від Смітта за жарт про алопецію його дружини Джади.