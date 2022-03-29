Уилл Смитт "влепил" Путину пощечину: это видео уже стало вирусным
В сети появилось вирусное видео, на котором выступающий Путин получает по лицу от актера Уилла Смитта, лауреата Оскара 2022.
Теперь этот ролик "летает" по разным соцсетям, смотрите его в материале Styler.
Видео смонтировано так, что Путина со сцены Лужников 18 марта "перенесли" на сцену, где вручалась самая престижная кинопремия "Оскар".
"Они жили и живут на своей земле. И хотели жить общей судьбой со своей исторической родиной - с Россией. Они имели на это полное право..." - вещает Путин.
Его реплики прерываются смехом голливудских звезд, умело вмонтированные авторами ролика.
Но речь Путину не дает закончить Уилл Смитт, который бодро подходит к нему и дает пощечину.
Отметим, что в оригинальном видео на месте президента РФ стоял Крис Рок, который получил пощечину от Смитта за шутку об алопеции его жены Джады.
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