Вілл Смітт "вліпив" Путіну ляпаса: це відео вже стало вірусним
У мережі з'явилося вірусне відео, на якому виступаючий Путін отримує по обличчю від актора Уїлла Смітта, лауреата Оскара 2022.
Тепер цей ролик літає різними соцмережами, дивіться його в матеріалі Styler.
Відео змонтовано так, що Путіна зі сцени Лужників 18 березня "перенесли" на сцену, де вручалася найпрестижніша кінопремія "Оскар".
"Вони жили і живуть на своїй землі. І хотіли жити спільною долею зі своєю історичною батьківщиною - з Росією. Вони мали на це повне право..." - мовить Путін.
Його репліки перериваються сміхом голлівудських зірок, вміло вмонтовані авторами ролика.
Але промову Путіну не дає закінчити Вілл Смітт, який бадьоро підходить до нього і дає ляпаса.
Відзначимо, що в оригінальному відео на місці президента РФ стояв Кріс Рок, який отримав ляпаса від Смітта за жарт про алопецію його дружини Джади.
Раніше ми писали, що Леся Нікітюк потролила роспропаганду українськими "птахами-спецназівцями".
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