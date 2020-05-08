Зеленская продолжает писать для "Квартала 95": в свободное от работы время

Елена Зеленская пишет номера для "Квартала 95" (коллаж РБК-Украина)

Елена Зеленская пишет сценарии для номеров проекта "Женский квартал"

Елена Зеленская осталась одним из авторов студии "Квартал 95" и продолжает писать сценарии для номеров. Жена президента Владимира Зеленского придумывает сценки, когда находится свободное время. Об том рассказал друг детства главы государства и бывший коллега по сцене, актер "квартальщик" Евгений Кошевой.

По словам шоумена в авторской программе журналистки Алеси Бацман, первая леди является автором проекта "Женский квартал", который существует благодаря именно этой авторской группе.

Кошевой особо уточнил в интервью, которое опубликовали на YouTube-канале "Гордона", что пишет Зеленская "в свободное от работы время".

Так, актер признался, что теперь в своих интервью вынужден проявлять бдительность.

"Я же, когда отвечаю на вопрос, уже начинаю периодически складывать (в мыслях) о том, кто что может из этого сделать, что вытащить. Мы же говорим не столько про осторожность, сколько про серьезность... чтобы не было лишних нервов", - объяснил Кошевой, посетовав на то, что иногда его слова работники СМИ перекручивают.

Первая леди сейчас осталась на позиции сценариста, но выступать в качестве актрисы с "Кварталом 95" прекратила по собственной инициативе.

В одном из интервью Зеленская отметила, что в душе она совсем не актриса, и сцена эмоционально ей не подходит, так как она очень переживает.

Кошевой напомнил, что Зеленская не была в восторге от решения мужа уйти в политику.

"Если ты помнишь, она сама говорила, что была против того, чтобы Владимир Александрович шел на главную должность страны. Конечно, тяжело. Тяжело справляться с тем, что наваливается каждый день", - сказал комик и добавил, что супруги Зеленские никогда не признаются, что им нелегко.

Видео: Евгений Кошевой рассказал о Елене Зеленской и ее участии в "Квартале 95"

Напомним, недавно "Квартал 95" записал шутливую песню о карантине и нарвался на жесткую критику в сети.

Ранее мы писали о том, что 7 апреля актер и нынешний художественный руководитель студии "Квартал 95" Евгений Кошевой отпраздновал свое 37-летие и по случаю дня рождения ответил на несколько личных вопросов.