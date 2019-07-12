Угрожали снять с рейса: МАУ оскандалилась из-за победителя Х-Фактора (видео)

МАУ попала в скадал из-за победителя Х-Фактора (коллаж: РБК-Украина)

МАУ потребовала оплатить более четырех тысяч гривен

Победитель перового сезона Х-Фактора Алексей Кузнецов пожаловался на компанию МАУ за наглое вымогание денег и угрозы снять рейса в случае неуплаты. Соответствующее видео исполнитель опубликовал на своей странице в Facebook.

Певец рассказал, что в Борисполе МАУ потребовала дополнительно оплатить 170 долларов (4136 грн) за маленький чемоданчик, с которым в Нью-Йорке его свободно пустили на борт самолета.

Алексей Кузнецов (фото: facebook.com/AlexeiKuznetsovOfficia)

Отметим, что требование оплатить за ручную кладь певцу и его супруге предъявили лишь после того, как они уже прошли регистрацию.

МАУ попала в скадал из-за победителя Х-Фактора (видео: facebook.com/AlexeiKuznetsovOfficia)

"Друзья, будьте осторожны с выбором компании МАУ, читайте правила, которые они не присылают своим клиентам", - посоветовал Кузнецов.

Алексей Кузнецов спросил у сотрудницы компании, почему в Нью-Йорке ему не пришлось доплачивать за ручную кладь, а в Борисполе его заставили это сделать. На это девушка ему ответила, что мол все правильно, у разных компаний разные правила провозки багажа.

МАУ попала в скадал из-за победителя Х-Фактора (видео: facebook.com/AlexeiKuznetsovOfficia)

При этом супруге певца угрожали тем, что их не посадят на рейс, если они не оплатят ручную кладь.

Кузнецов попросил Владимира Зеленского обратить внимание на беспредел в Международных авиалиниях Украины.

Опубліковано Alexei Kuznietsov Середа, 10 липня 2019 р.

Опубліковано Alexei Kuznietsov Середа, 10 липня 2019 р.

Опубліковано Alexei Kuznietsov Середа, 10 липня 2019 р.

МАУ попала в скадал из-за победителя Х-Фактора (видео: facebook.com/AlexeiKuznetsovOfficia)

Стоит сказать, что пользователи сети единогласно поддержали исполнителя по поводу компании МАУ. Они оставляют множество комментариев и делятся своими негативными воспоминаниями о перевозчике.

К сожалению, я очень много читаю ужасных отзывов от известных людей о МАУ. Но компании похоже это просто безразлично. Они ничего не меняют и не собираются.

Это делает очень плохой имидж, во-первых, для нас, как украинцев, и нас, как страны!

МАУ попала в скадал из-за победителя Х-Фактора (скрин: facebook.com)

Они еще придумали кое-что! То что мы купили в duty free, мы обязаны положить в ручную кладь!

Мне тоже, когда из Борисполя вылетала, пришлось чемодан из ручной клади им подарить, тоже прошла все регистрации. Со Львова летела.

МАУ - это дно. Более скверной и унизительной компании я не встречал!

МАУ попала в скадал из-за победителя Х-Фактора (скрин: facebook.com)

К слову, компания Международные авиалинии Украины недавно также попала в скандал из-за украинской звезды - девушку сняли с самолета.

Напомним, мы также писали о том, что в Борисполе "забыли" 30 пассажиров - самолет улетел без них.

Ранее сообщалось, что украинские туристы, которые должны были вылететь из испанской Барселоны в Харьков, не смогли попасть домой и надолго застряли в аэропорту без еды и воды.