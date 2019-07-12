Угрожали снять с рейса: МАУ оскандалилась из-за победителя Х-Фактора (видео)

МАУ потребовала оплатить более четырех тысяч гривен
Победитель перового сезона Х-Фактора Алексей Кузнецов пожаловался на компанию МАУ за наглое вымогание денег и угрозы снять рейса в случае неуплаты. Соответствующее видео исполнитель опубликовал на своей странице в Facebook.
Певец рассказал, что в Борисполе МАУ потребовала дополнительно оплатить 170 долларов (4136 грн) за маленький чемоданчик, с которым в Нью-Йорке его свободно пустили на борт самолета.
Алексей Кузнецов (фото: facebook.com/AlexeiKuznetsovOfficia)
Отметим, что требование оплатить за ручную кладь певцу и его супруге предъявили лишь после того, как они уже прошли регистрацию.
МАУ попала в скадал из-за победителя Х-Фактора (видео: facebook.com/AlexeiKuznetsovOfficia)
"Друзья, будьте осторожны с выбором компании МАУ, читайте правила, которые они не присылают своим клиентам", - посоветовал Кузнецов.
Алексей Кузнецов спросил у сотрудницы компании, почему в Нью-Йорке ему не пришлось доплачивать за ручную кладь, а в Борисполе его заставили это сделать. На это девушка ему ответила, что мол все правильно, у разных компаний разные правила провозки багажа.
МАУ попала в скадал из-за победителя Х-Фактора (видео: facebook.com/AlexeiKuznetsovOfficia)
При этом супруге певца угрожали тем, что их не посадят на рейс, если они не оплатят ручную кладь.
Кузнецов попросил Владимира Зеленского обратить внимание на беспредел в Международных авиалиниях Украины.
МАУ попала в скадал из-за победителя Х-Фактора (видео: facebook.com/AlexeiKuznetsovOfficia)
Стоит сказать, что пользователи сети единогласно поддержали исполнителя по поводу компании МАУ. Они оставляют множество комментариев и делятся своими негативными воспоминаниями о перевозчике.
МАУ попала в скадал из-за победителя Х-Фактора (скрин: facebook.com)
МАУ попала в скадал из-за победителя Х-Фактора (скрин: facebook.com)
К слову, компания Международные авиалинии Украины недавно также попала в скандал из-за украинской звезды - девушку сняли с самолета.
Напомним, мы также писали о том, что в Борисполе "забыли" 30 пассажиров - самолет улетел без них.
Ранее сообщалось, что украинские туристы, которые должны были вылететь из испанской Барселоны в Харьков, не смогли попасть домой и надолго застряли в аэропорту без еды и воды.