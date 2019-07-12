Погрожували зняти з рейсу: МАУ оскандалилася через переможця Х-Фактору (відео)

МАУ потрапила в скадал через переможця Х-Фактора (колаж: РБК-Україна)

МАУ вимагала сплатити більше чотирьох тисяч гривень

Переможець першого сезону Х-Фактора Олексій Кузнєцов поскаржився на компанію МАУ за нахабне вимагання грошей і погрози зняти рейсу в разі несплати. Відповідне відео виконавець опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Співак розповів, що в Борисполі МАУ зажадала додатково сплатити 170 доларів (4136 грн) за маленький чемоданчик, з яким у Нью-Йорку його вільно пустили на борт літака.

Олексій Кузнєцов (фото: facebook.com/AlexeiKuznetsovOfficia)

Зазначимо, що вимогу оплатити за ручну поклажу співакові і його дружині пред'явили лише після того, як вони вже пройшли реєстрацію.

МАУ потрапила в скадал через переможця Х-Фактора (відео: facebook.com/AlexeiKuznetsovOfficia)

"Друзі, будьте обережні з вибором компанії МАУ, читайте правила, які вони не надсилають своїм клієнтам", - порадив Кузнєцов.

Олексій Кузнєцов запитав у співробітниці компанії, чому в Нью-Йорку йому не довелося доплачувати за ручну поклажу, а в Борисполі його змусили це зробити. На це дівчина йому відповіла, що, мовляв, все правильно, у різних компаній різні правила провозу багажу.

МАУ потрапила в скадал через переможця Х-Фактора (відео: facebook.com/AlexeiKuznetsovOfficia)

При цьому дружині співака погрожували тим, що їх не посадять на рейс, якщо вони не сплатять ручну поклажу.

Кузнєцов попросив Володимира Зеленського звернути увагу на беззаконня в Міжнародних авіалініях України.

Опубліковано Alexei Kuznietsov Середа, 10 липня 2019 р.

Опубліковано Alexei Kuznietsov Середа, 10 липня 2019 р.

Опубліковано Alexei Kuznietsov Середа, 10 липня 2019 р.

МАУ потрапила в скадал через переможця Х-Фактора (відео: facebook.com/AlexeiKuznetsovOfficia)

Варто сказати, що користувачі мережі одноголосно підтримали виконавця з приводу компанії МАУ. Вони залишають безліч коментарів і діляться своїми негативними спогадами про перевізника.

На жаль, я дуже багато читаю жахливих відгуків від відомих людей про МАУ. Але компанії схоже це просто байдуже. Вони нічого не змінюють і не збираються.

Це робить дуже поганий імідж, по-перше, для нас, як українців, і нас, як країни!

МАУ потрапила в скадал через переможця Х-Фактора (скрін: facebook.com)

Вони придумали ще дещо! Те що ми купили в duty free, ми зобов'язані покласти в ручну поклажу!

Мені теж, коли з Борисполя вилітала, довелося валізу з ручної поклажі їм подарувати, теж пройшла всі реєстрації. Зі Львова летіла.

МАУ - це дно. Більш скверної і принизливої компанії я не зустрічав!

МАУ потрапила в скадал через переможця Х-Фактора (скрін: facebook.com)

До речі, компанія Міжнародні авіалінії України нещодавно потрапила в скандал через українську зірку - дівчину зняли з літака.

Нагадаємо, ми також писали про те, що у Борисполі "забули" 30 пасажирів - літак полетів без них.

Раніше повідомлялося, що українські туристи, які повинні були вилетіти з іспанської Барселони в Харків, не змогли потрапити додому і надовго застрягли в аеропорту без їжі і води.