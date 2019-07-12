Погрожували зняти з рейсу: МАУ оскандалилася через переможця Х-Фактору (відео)

МАУ вимагала сплатити більше чотирьох тисяч гривень
Переможець першого сезону Х-Фактора Олексій Кузнєцов поскаржився на компанію МАУ за нахабне вимагання грошей і погрози зняти рейсу в разі несплати. Відповідне відео виконавець опублікував на своїй сторінці в Facebook.
Співак розповів, що в Борисполі МАУ зажадала додатково сплатити 170 доларів (4136 грн) за маленький чемоданчик, з яким у Нью-Йорку його вільно пустили на борт літака.
Олексій Кузнєцов (фото: facebook.com/AlexeiKuznetsovOfficia)
Зазначимо, що вимогу оплатити за ручну поклажу співакові і його дружині пред'явили лише після того, як вони вже пройшли реєстрацію.
МАУ потрапила в скадал через переможця Х-Фактора (відео: facebook.com/AlexeiKuznetsovOfficia)
"Друзі, будьте обережні з вибором компанії МАУ, читайте правила, які вони не надсилають своїм клієнтам", - порадив Кузнєцов.
Олексій Кузнєцов запитав у співробітниці компанії, чому в Нью-Йорку йому не довелося доплачувати за ручну поклажу, а в Борисполі його змусили це зробити. На це дівчина йому відповіла, що, мовляв, все правильно, у різних компаній різні правила провозу багажу.
МАУ потрапила в скадал через переможця Х-Фактора (відео: facebook.com/AlexeiKuznetsovOfficia)
При цьому дружині співака погрожували тим, що їх не посадять на рейс, якщо вони не сплатять ручну поклажу.
Кузнєцов попросив Володимира Зеленського звернути увагу на беззаконня в Міжнародних авіалініях України.
МАУ потрапила в скадал через переможця Х-Фактора (відео: facebook.com/AlexeiKuznetsovOfficia)
Варто сказати, що користувачі мережі одноголосно підтримали виконавця з приводу компанії МАУ. Вони залишають безліч коментарів і діляться своїми негативними спогадами про перевізника.
МАУ потрапила в скадал через переможця Х-Фактора (скрін: facebook.com)
МАУ потрапила в скадал через переможця Х-Фактора (скрін: facebook.com)
До речі, компанія Міжнародні авіалінії України нещодавно потрапила в скандал через українську зірку - дівчину зняли з літака.
Нагадаємо, ми також писали про те, що у Борисполі "забули" 30 пасажирів - літак полетів без них.
Раніше повідомлялося, що українські туристи, які повинні були вилетіти з іспанської Барселони в Харків, не змогли потрапити додому і надовго застрягли в аеропорту без їжі і води.