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Погрожували зняти з рейсу: МАУ оскандалилася через переможця Х-Фактору (відео)

STYLERЖиття    12.07.2019 - 17:02
Погрожували зняти з рейсу: МАУ оскандалилася через переможця Х-Фактору (відео)
МАУ потрапила в скадал через переможця Х-Фактора (колаж: РБК-Україна)

МАУ вимагала сплатити більше чотирьох тисяч гривень

Переможець першого сезону Х-Фактора Олексій Кузнєцов поскаржився на компанію МАУ за нахабне вимагання грошей і погрози зняти рейсу в разі несплати. Відповідне відео виконавець опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Співак розповів, що в Борисполі МАУ зажадала додатково сплатити 170 доларів (4136 грн) за маленький чемоданчик, з яким у Нью-Йорку його вільно пустили на борт літака.

Погрожували зняти з рейсу: МАУ оскандалилася через переможця Х-Фактору (відео)

Олексій Кузнєцов (фото: facebook.com/AlexeiKuznetsovOfficia)

Зазначимо, що вимогу оплатити за ручну поклажу співакові і його дружині пред'явили лише після того, як вони вже пройшли реєстрацію.

Погрожували зняти з рейсу: МАУ оскандалилася через переможця Х-Фактору (відео)

МАУ потрапила в скадал через переможця Х-Фактора (відео: facebook.com/AlexeiKuznetsovOfficia)

"Друзі, будьте обережні з вибором компанії МАУ, читайте правила, які вони не надсилають своїм клієнтам", - порадив Кузнєцов.

Олексій Кузнєцов запитав у співробітниці компанії, чому в Нью-Йорку йому не довелося доплачувати за ручну поклажу, а в Борисполі його змусили це зробити. На це дівчина йому відповіла, що, мовляв, все правильно, у різних компаній різні правила провозу багажу.

Погрожували зняти з рейсу: МАУ оскандалилася через переможця Х-Фактору (відео)

МАУ потрапила в скадал через переможця Х-Фактора (відео: facebook.com/AlexeiKuznetsovOfficia)

При цьому дружині співака погрожували тим, що їх не посадять на рейс, якщо вони не сплатять ручну поклажу.

Кузнєцов попросив Володимира Зеленського звернути увагу на беззаконня в Міжнародних авіалініях України.

 

 

Опубліковано Alexei Kuznietsov Середа, 10 липня 2019 р.
 

 

Опубліковано Alexei Kuznietsov Середа, 10 липня 2019 р.
 

 

Опубліковано Alexei Kuznietsov Середа, 10 липня 2019 р.

МАУ потрапила в скадал через переможця Х-Фактора (відео: facebook.com/AlexeiKuznetsovOfficia)

Варто сказати, що користувачі мережі одноголосно підтримали виконавця з приводу компанії МАУ. Вони залишають безліч коментарів і діляться своїми негативними спогадами про перевізника.

  • На жаль, я дуже багато читаю жахливих відгуків від відомих людей про МАУ. Але компанії схоже це просто байдуже. Вони нічого не змінюють і не збираються.
  • Це робить дуже поганий імідж, по-перше, для нас, як українців, і нас, як країни!

Погрожували зняти з рейсу: МАУ оскандалилася через переможця Х-Фактору (відео)

МАУ потрапила в скадал через переможця Х-Фактора (скрін: facebook.com)

  • Вони придумали ще дещо! Те що ми купили в duty free, ми зобов'язані покласти в ручну поклажу!
  • Мені теж, коли з Борисполя вилітала, довелося валізу з ручної поклажі їм подарувати, теж пройшла всі реєстрації. Зі Львова летіла.
  • МАУ - це дно. Більш скверної і принизливої компанії я не зустрічав!

Погрожували зняти з рейсу: МАУ оскандалилася через переможця Х-Фактору (відео)Погрожували зняти з рейсу: МАУ оскандалилася через переможця Х-Фактору (відео)

МАУ потрапила в скадал через переможця Х-Фактора (скрін: facebook.com)

    До речі, компанія Міжнародні авіалінії України нещодавно потрапила в скандал через українську зірку - дівчину зняли з літака.

    Нагадаємо, ми також писали про те, що у Борисполі "забули" 30 пасажирів - літак полетів без них.

    Раніше повідомлялося, що українські туристи, які повинні були вилетіти з іспанської Барселони в Харків, не змогли потрапити додому і надовго застрягли в аеропорту без їжі і води.

    Знову послали: відомий ведучий вирішив судитися з МАУ Літак полетів без вас: у Борисполі "забули" 30 пасажирів
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