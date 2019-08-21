Угрожал "милицией": в Донецкой области активисты поймали любителя "русского мира"(видео)

В Покровске поймали любителя "русского мира" (Коллаж РБК-Украина)

Мужчина был одет в футболку с символикой "ДНР"

В городе Покровск Донецкой области активисты поймали пьяного любителя "русского мира", на котором красовалась футболка с символикой "ДНР". Мужчину передали полиции. Детали происшествия рассказал руководитель общественной организации "Объединение участников боевых действий "Сармат" Борис Овчаров на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что заметил на улице мужчину рано утром. Молодой парень в футболке с символикой "ДНР" сидел на лавочке.

"Вышел утром по делам, сел в машину, проехал 50 метров и остановился. Думал, мне показалось. Выхожу из машины – вижу, сидит человек в футболке с "гербом" и надписью "донецкая народная республика". В алкогольном опьянении, неадекватный", - рассказал Овчаров.

Он сразу вызвал полицию и начал снимать сторонника сепаратистов на мобильный телефон. Молодой человек вел себя агрессивно, угрожал "милицией" и категорически отказался назвать свое имя. Его внезапно стали защищать местные женщины, которые заявили, что футболку он купил давно и они все живут в Донецкой области.

Выяснилось, что молодой человек работает шахтером в одной из горных шахт, а также то, что он местный житель.

"Вызвали полицию, пусть разбираются, почему в украинском городе, в Донецкой области, нарушают закон о распространении запрещенной символики", - добавил активист.

В комментариях под видео пользователи поблагодарили Овчарова за то, что он не проехал мимо и предложили приехать, чтобы помочь.

Напомним, ранее мы писали о том, что в оккупированном Крыму "скоропостижно" умер известный сепаратист.

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