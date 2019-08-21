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Погрожував "міліцією": у Донецькій області активісти спіймали любителя "руського міру"(відео)

STYLERЖиття    21.08.2019 - 18:33
Погрожував "міліцією": у Донецькій області активісти спіймали любителя "руського міру"(відео)
У Покровську зловили любителя "руського міру" (Колаж РБК-Україна)

Чоловік був одягнений у футболку з символікою "ДНР"

У місті Покровськ Донецької області активісти спіймали п'яного любителя "руського міру", на якому красувалася футболка з символікою "ДНР". Чоловіка передали поліції. Деталі події розповів керівник громадської організації "Об'єднання учасників бойових дій "Сармат" Борис Овчаров на своїй сторінці в Facebook.

Він повідомив, що помітив на вулиці чоловіка рано вранці. Молодий хлопець у футболці з символікою "ДНР" сидів на лавочці.

"Вийшов вранці у справах, сів у машину, проїхав 50 метрів і зупинився. Думав, мені здалося. Виходжу з машини – бачу, сидить чоловік у футболці з "гербом" і написом "донецька народна республіка". В алкогольному сп'янінні, неадекватний", - розповів Овчаров.

Він одразу викликав поліцію і почав знімати прихильника сепаратистів на мобільний телефон. Молодий чоловік поводився агресивно, погрожував "міліцією" і категорично відмовився назвати своє ім'я. Його раптово стали захищати місцеві жінки, які заявили, що футболку він купив давно і вони всі живуть у Донецькій області.

З'ясувалося, що молодий чоловік працює шахтарем в одній з гірських шахт, а також те, що він місцевий житель.

"Викликали поліцію, нехай розбираються, чому в українському місті, в Донецькій області, порушують закон про поширення забороненої символіки", - додав активіст.

У коментарях під відео користувачі подякували Овчарова за те, що він не проїхав повз і запропонували приїхати, щоб допомогти.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в окупованому Криму "раптово" помер відомий сепаратист.

А також розповідали про те, що доцент кафедри військового вузу в Харкові виявився фанатом "руського міру".

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