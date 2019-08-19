В "ДНР" запустили "межпланетный поезд" на Еленовку: его тянет допотопный тепловоз

Фото: Поезд в Донецке (twitter.com/666_mancer)

Оккупанты на Донбассе запустили поезд, который следует из Донецка до Еленовки

В Донецке запустили свой "Интерсити", который следует по маршруту Донецк-Еленовка. Интересно, что состав тянет допотопный тепловоз. Об этом сообщил в Twitter пользователь Necto Mancer. Сами оккупанты очень горды "праздничным событием" и считают, что нормальная жизнь в Донецке восстановлена.

"Донецк. 10.08.19. Запуск межпланетного поезда Донецк-Еленовка", - иронично подписал блогер фото.

На фото можно разглядеть, что состав из нескольких вагонов тянет тепловоз ЧМЭЗ, который был создан в 60−80 годах прошлого века в Чехословакии.

Скриншот поста (twitter.com/666_mancer)

Также блогер шутит, что скорость у поезда просто "потрясающая".

"Для изображения счастливой массовки пришлось отлавливать железнодорожников", - иронизирует блогер.

Скриншот поста (twitter.com/666_mancer)

В видео гордо заявляют, что вокзал Донецка возобновил свою работу, при том, что на электронном табло указано, что курсирует только три поезда.

В сети возникла целая волна шуток по поводу "торжественного события".

Не имеющий мировых аналогов "новейший" тепловоз ЧМЭ3 постройки 70-80-х годов прошлого века это вам не пиндоский тепловоз от General Electric и не жалкий Hyuidai Rotem - это очень и очень!

Им отрубили свет? что Чмешка дизель тянет?

Провода там еще в 15-ом порезали просто, молодая республика ведь.

Даешь запуск метро в Донецке!!! Ни ссср, ни Украина не смогли, а дыра смогет.

А в 2012 на этом вокзале принимали гостей на евро-2012.

Это вагоны поезда уголек и донбасс, они раньше на московию ходили.

Скриншот комментариев (twitter.com/666_mancer)

Как мы ранее сообщали, в оккупированном Донецке боевики сделали памятник бывшему главе боевиков "ДНР" Александру Захарченко. При этом данную скульптуру сильно "разнесли" пользователи сети.

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