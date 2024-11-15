Уггі на підборах та черевики на масивній підошві: яке взуття носять українські зірки

Люда з Голлівуду

Відома українська блогерка Люда з Голлівуду (справжнє ім'я - Людмила Луцук) для перших холодних днів обрала трендові короткі уггі. Зірка соцмереж стилізувала нову модель цього взуття на підборах із чорним комбінезоном, довгим пальто та хутряною шапкою. Стильний образ вона доповнила місткою коричневою сумкою із замші - ще одним трендом 2024 року.

Настя Каменських

Популярна українська співачка Настя Каменських продемонструвала стильний образ із грубими черевиками. Вона вибрала високу модель на масивній тракторній підошві, зі шнурівкою та декоративними ремінцями. Таке взуття вона одягла з чорними легінсами, лонгслівом та укороченим пальто пісочного відтінку. Доповнити лук співачка вирішила невеликою сумкою через плече.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Алла Барановська

Колишня дружина Миколи Тищенка Алла Барановська стежить за модними трендами. Так, днями дівчина продемонструвала кілька стильних образів на холодну осінь та зиму.

Для першого луку вона вибрала вузькі джинси синього кольору з високою лінією талії, широкий пояс та коричневий джемпер. Завершити образ вона вирішила ботильйонами з вузьким носком та невеликим підбором-"чарочкою".

Алла Барановська (фото: instagram.com/allabonya)

Другий образ Барановська вирішила стилізувати з трендовою спідницею з тваринним принтом, що імітує зміїну шкіру. Під неї вона одягла коричневий джемпер, а ще один светр молочного відтінку накинула зверху на плечі, щоб отримати багатошаровий лук. Завершити все це вона вирішила замшевими чоботями з широкою халявою.

Алла Барановська (фото: instagram.com/allabonya)

Христина Горняк

Колишня дружина Володимира Остапчука, блогерка та нотаріус Христина Горняк продемонструвала жіночний, але водночас діловий образ. Вона одягла бежевий джемпер, який заправила в коротку спідницю з імітацією зміїного принта. Свій лук вона доповнила піджаком, високими чоботами на підборах, а також мініатюрною сумочкою-клатчем.

Христина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

Джамала

Популярна українська співачка Джамала, переможниця "Євробачення-2016", любить стильні багатошарові луки. Так, для осінньої прогулянки вона обрала образ, що складається з чорного худі, широких штанів сірого відтінку та пальта такого ж кольору в білу смужку. Завершували образ зручні черевики на масивній підошві.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)