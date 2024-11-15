Угги на каблуках и ботинки на массивной подошве: какую обувь носят украинские звезды

Люда с Голливуда

Известная украинская блогерша Люда с Голливуда (настоящее имя - Людмила Луцук) для первых холодных дней выбрала трендовые короткие угги. Звезда соцсетей стилизовала новую модель этой обуви на каблуках с черным комбинезоном, длинным пальто и меховой шапкой. Стильный образ она дополнила вместительной коричневой сумкой из замши - еще одним трендом 2024 года.

Настя Каменских

Популярная украинская певица Настя Каменских продемонстрировала стильный образ с грубыми ботинками. Она выбрала высокую модель на массивной тракторной подошве, со шнуровкой и декоративными ремешками. Такую обувь она надела с черными легинсами, лонгсливом и укороченным пальто песочного оттенка. Дополнить лук певица решила небольшой сумкой через плечо.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Алла Барановская

Бывшая жена Николая Тищенко Алла Барановская следит за модными трендами. Так, на днях девушка продемонстрировала несколько стильных образов на холодную осень и зиму.

Для первого лука она выбрала узкие джинсы синего цвета с высокой линией талии, широкий пояс и коричневый джемпер. Завершить образ она решила ботильонами с узким носком и небольшим каблуком-"рюмочкой".

Алла Барановская (фото: instagram.com/allabonya)

Второй образ Барановская решила стилизовать с трендовой юбкой с животным принтом, имитирующем змеиную кожу. Под нее она надела коричневый джемпер, а еще один свитер молочного оттенка накинула сверху на плечи, чтобы получить многослойный лук. Завершить все она решила замшевыми сапогами с широким голенищем.

Алла Барановская (фото: instagram.com/allabonya)

Кристина Горняк

Бывшая супруга Владимира Остапчука, блогер и нотариус Кристина Горняк продемонстрировала женственный, но в то же время деловой образ. Она надела бежевый джемпер, который заправила в короткую черную юбку с имитацией змеиного принта. Свой лук она дополнила пиджаком, высокими сапогами на каблуках, а также миниатюрной сумочкой-клатчем.

Кристина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

Джамала

Популярная украинская певица Джамала, победительница "Евровидения-2016", любит стильные многослойные луки. Так, для осенней прогулки она выбрала образ, состоящий из черного худи, широких брюк серого оттенка и пальто такого же цвета в белую полоску. Завершали образ удобные ботинки на массивной подошве.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)