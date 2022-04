Даже уехать нормально не могут: оккупанты совершили 6 ДТП при бегстве из Украины

1 апреля ДТП произошло возле села Ивановка в Речицком районе. На месте происшествия, по словам очевидцев, были легковая машина и грузовик. А также – 2 БТР и Камаз с российской военной маркировкой.

Чуть позже, под Гомелем на той же трассе произошло еще одно ДТП. Гражданский автомобиль столкнулся с БТР или Камазом ВС РФ. Утверждается, что колонна техники РФ стояла на одной из полос автотрассы с выключенными фарами и светом. Водитель в темноте их не заметил и врезался.

Также 1 апреля произошло еще одно ДТП на той же трассе – российская бронетехника столкнулась с грузовиком, который вез продукты питания.

В Гомеле колонна российской техники снесла островок безопасности на перекрестке улиц Ильича-Жемчужная.

Another accident involving occupiers’ vehicles occurred on the M10 Gomel-Mazyr highway.

A van is lying with its roof down, while front part of a blue civilian bus is smashed.

