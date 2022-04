Навіть виїхати нормально не можуть: окупанти скоїли 6 ДТП під час втечі з України

1 квітня ДТП сталася біля села Іванівка в Річицькому районі. На місці події, за словами очевидців, були легкова машина і вантажівка. А також - 2 БТР і Камаз з російською військовим маркуванням.

Трохи пізніше, під Гомелем на тій же трасі сталася ще одна ДТП. Цивільний автомобіль зіткнувся з БТР або Камазом ЗС РФ. Стверджується, що колона техніки РФ стояла на одній зі смуг автотраси з вимкненими фарами та світлом. водій у темряві їх не помітив і врізався.

Також 1 квітня сталася ще одна ДТП на тій же трасі – Російська бронетехніка зіткнулася з вантажівкою, яка везла харчові продукти.

У Гомелі колона російської техніки знесла острівець безпеки на перехресті вулиць Ілліча - Жемчужна.

Another accident involving occupiers’ vehicles occurred on the M10 Gomel-Mazyr highway.

A van is lying with its roof down, while front part of a blue civilian bus is smashed.

