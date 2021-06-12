В УЕФА решили проверять форму сборной Украины перед каждым матчем

В союзе европейских футбольных ассоциаций отметили, что в ходе мониторинга будут контролировать соблюдения решения по форме, чтобы слоган "Героям слава!" на футболке украинской национальной команды был прикрыт.

Следить за этим будет делегат матча УЕФА.

В организации отметили, что "украинскую команду попросили прикрыть добавленный слоган "Героям слава!" на внутренней стороне воротника футболки".

"Это будет проверяться делегатом матча УЕФА перед каждым матчем", - рассказали в союзе.

Перед этим глава УАФ Андрей Павелко уточнил в своем Facebook, что дизайн формы - большая эмблема национальных сборных с картой Украины, трезубцем, надписью "Слава Украине" и размещенным за картой в центре лозунгом "Героям Слава!" - украинские игроки будут иметь исключительно на Евро-2020.

Также он рассказал, что начальная форма, которая уже была изготовлена в миллионных тиражах, останется в продаже.

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