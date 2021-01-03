Как удешевить праздничные блюда, но не испортить их качество: простой лафхак

Новогодние и рождественские праздники – это всегда традиционные застолья и много вкусностей. Стоимость продуктов за последний год существенно возросла, но каждой хозяйке хочется, чтобы на столе стояли любимые блюда всех домочадцев. Одним из таких блюд является оливье.

Как подсчитали эксперты ТСН, за два килограмма этого салата придется выложить 152 гривны и это уже на 7 гривен больше, чем год назад. Самый дорогой компонент салата – это колбаса, но эксперты советуют ее заменить отварным куриным мясом.

Но самый просто способ удешевить любые праздничные блюда – это не покупать майонез, а приготовить его самостоятельно. Рецепт майонеза очень простой: яйца, горчица, соль, растительное масло и сахар. Для нужной консистенции достаточно медленно влить масло и все взбить.

Еще один вариант – майонез на основе молока. Вам понадобится 150 мл молока 2,5% жирности, 300 грамм подсолнечного масла, 2-3 ч. л горчицы, 1 ст. л лимонного сока, сахар и соль. Молоко взбить в блендере, добавить масло и взбивать до густого состояния, потом добавить соль, сахар, горчицу и сок лимона, а потом взбивать еще 5 минут.

Рыбу можно засолить самостоятельно и не покупать дорогую в супермаркетах. Ее нужно тщательно промыть, просушить, натереть солью с сахаром и оставить на сутки.

Также можно сэкономить и на алкогольных напитках. На основе вина можно приготовить глинтвейн, пунш или сангрию. Для таких напитков вам необязательно покупать дорогие вина в бутылках, подойдут те, которые продают в коробках.

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