Как отличить настоящую красную икру от подделки: простые и точные способы

Красная икра (фото: pixabay)

Красная икра является одним из традиционных новогодних деликатесов, на чем часто и наживаются мошенники. Чтобы не испортить ни себе, ни гостям праздничное настроение, внимательнее отнеситесь к выбору икры, ведь удовольствие не из дешевых.

Первое правило приобретения красной икры - не покупайте ее в местах несанкционированной торговли, пишет АиФ.

Внимательно изучите информацию на этикетке - на "правильной" банке с икрой будет указано название рыбы, дата изготовления и дата фасовки. Обратите внимание на крышку банки - она не должна прогибаться или быть вздутой. Если продукт качественный, то баночка будет заполнена полностью.

Способы проверки красной икры на подлинность

В банке с имитацией икру все икринки будут идеально одинаковых размеров, а натуральные икринки могут отличаться по величине.

По запаху натуральная икра должна пахнуть рыбой, а имитация лишь слегка будет пахнуть или не пахнуть рыбой вовсе.

Присмотритесь к икринкам - это рыбьи зародыши, внутри которых должно быть ядро. Каждая икринка должна быть цельной, без пленок, трещин.

Обратите внимание на размер икры - соответствует ли он тому, что написано на банке. Самые крупные икринки - у кеты (5-7 мм), у горбуши - чуть меньше (3-5 мм), а у форели - самые маленькие (2-3 мм).

Икра содержит белок, который при нагревании должен свернуться. Если залить ее кипятком, вода побелеет. А в случае имитации окрас икринок совсем не изменится - такие икринки будут плавать в воде целиком, а на поверхности появятся масленые пятна.

То же самое произойдет при контакте икры с перекисью водорода. Натуральная икра побелеет при контакте с перекисью, а подделка не изменится в цвете.

Икру для проверки можно также сначала заморозить, а потом разморозить. В натуральной икре после разморозки сохранятся все видимые признаки продукта, а искусственная потеряет форму и выглядеть будет совсем непривлекательно.

В крайнем случае можно привлечь эксперта - кошку. Она уж точно сможет отличить настоящую икру от имитации.

Какие признаки укажут на натуральную, но некачественную икру

Если икра истекает соком, а икринки - "сдувшиеся", скорее всего такую икру повторно замораживали.

Нельзя приобретать икру, в составе которой есть пищевая добавка Е-239 (уротропин). Раньше ее применяли как консервант, но затем она была запрещена.

Если натуральная икра пахнет рыбой, а подделка без запаха, то икра не первой свежести будет отчетливо вонять селедкой.

Как правильно хранить икру после открытия банки

При хранении икры в холодильнике необходимо соблюдать температурный режим, указанный производителем на упаковке.

Хранить икру в открытой жестяной банке не следует, лучше переложить ее в чистую сухую стеклянную емкость.

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