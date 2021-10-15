Ударят ночные заморозки: в каких областях сильно похолодает

Погода в Украине в ближайшие сутки будет солнечной и сухой во всех регионах страны. Дневная температура воздуха порадует жителей большинства областей, а вот ночные градусы могут сильно огорчить.

Какая погода ждет жителей Украины в пятницу, 15 октября, рассказали в Украинском гидрометцентре.

На востоке ожидается небольшая облачность, без осадков. Ночная температура воздуха опустится до +1 +3 градусов, местами до +4 +5 градусов. Днем столбики термометров покажут от +11 до +13 градусов, в Днепре до +15 градусов.

В южных областях будет немного теплее, солнечно и сухо. Ночью ожидается от +4 до +7 градусов, днем прогреется до +12 +15 градусов.

На севере без осадков, небольшая облачность. Ночью температура упадет до +1 +3 градусов, днем в регионе ожидается от +11 до +13 градусов.

В западных областях будет сухо и солнечно, но ожидается сильное понижение температуры в ночное время. В большинстве областей синоптики прогнозируют от -2 до +2 градусов. Днем воздух прогреется до +12 +15 градусов.

В центральной части страны небольшая облачность, без осадков, солнечно. Ночная температура будет колебаться в пределах +1 +3 градуса, днем прогреется до +12 +14 градусов.

В Киеве 15 октября без осадков, небольшая облачность. Ночью в столице ожидается от +2 до +4 градусов, днем столбики термометров покажут от +12 до +14 градусов.

Карта погоды в Украине на пятницу, 15 октября