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Вдарять нічні заморозки: в яких областях сильно похолодає

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П'ятниця 15 жовтня 2021 06:29
Вдарять нічні заморозки: в яких областях сильно похолодає Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні найближчої доби буде сонячною і сухою у всіх регіонах країни. Денна температура повітря порадує жителів більшості областей, а ось нічні градуси можуть сильно засмутити.

Яка погода чекає жителів України в п'ятницю, 15 жовтня, розповіли в Українському гідрометцентрі.

На сході очікується невелика хмарність, без опадів. Нічна температура повітря опуститься до + 1 +3 градусів, місцями до +4 + 5 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +11 до +13 градусів, у Дніпрі до + 15 градусів.

У південних областях буде трохи тепліше, сонячно і сухо. Вночі очікується від + 4 до +7 градусів, вдень прогріється до +12 +15 градусів.

На півночі без опадів, невелика хмарність. Вночі температура впаде до + 1 +3 градусів, вдень в регіоні очікується від +11 до +13 градусів.

У західних областях буде сухо і сонячно, але очікується сильне зниження температури в нічний час. У більшості областей синоптики прогнозують від -2 до +2 градусів. Вдень повітря прогріється до + 12 +15 градусів.

У центральній частині країни невелика хмарність, без опадів, сонячно. Нічна температура коливатиметься в межах +1 +3 градуси, вдень прогріється до +12 +14 градусів.

У Києві 15 жовтня без опадів, невелика хмарність. Вночі в столиці очікується від +2 до +4 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть від +12 до +14 градусів.

Вдарять нічні заморозки: в яких областях сильно похолодаєКарта погоди в Україні на п'ятницю, 15 жовтня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на вихідних в Україну прийде антициклон.

А також розповідали про те, що синоптики назвали дату різкого потепління в жовтні.

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