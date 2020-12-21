Ударят морозы и задует сильный ветер: в какие области движется непогода

Погода в Украине во вторник, 22 декабря, будет под воздействием различных атмосферных процессов, которые обусловят усиление морозов до -10 градусов, штормовой ветер и осадки.

Так, синоптик Наталка Диденко рассказала в Facebook, в каких областях ждать ухудшения погодных условий.

Поскольку в восточной части страны погодой будет "руководить" арктический воздух, то ближайшей ночью здесь ожидается до -10 мороза.

А вот на Западе влияние будут оказывать атлантические процессы, которые уже к вечеру 22 декабря принесут в регион мокрый снег, дождь, и все это в комбинации с сильным ветром.

Кроме того, осадки в виде снега и мокрого снега, по мнению Диденко, вероятны в Луганской, Донецкой и Запорожской областях.

На остальной части страны завтра преимущественно без осадков.

Температура во вторник будет колебаться от -2 до +2 градусов. На Востоке днем -2... -5 мороза, а ночью до -10. А вот на Западе - тепло - от +2 до +6 градусов.

В Киеве 22 декабря подморозит днем до -2 градусов, а ночью до -4. Но существенные осадки маловероятны.

"А вот с середины недели Атлантика возьмет верх над Арктикой и в Украине потеплеет и существенно увеличится количество осадков", - прогнозирует Диденко.

Синоптики Украинского гидрометцентра также показали карты погоды на вторник, на которых можно увидеть ситуацию с осадками и температурой.

Погода в Украине 22 декабря (скрин: meteo.gov.ua)

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