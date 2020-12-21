Вдарять морози і задує сильний вітер: в які області суне негода

Погода в Україні у вівторок, 22 грудня, буде під впливом різних атмосферних процесів, які зумовлять посилення морозів до -10 градусів, штормовий вітер і опади.

Так, синоптик Наталка Діденко розповіла у Facebook, в яких областях чекати погіршення погодних умов.

Оскільки в східній частині країни погодою буде "керувати" арктичне повітря, то найближчої ночі тут очікується до -10 морозу.

А ось на Заході вплив чинитимуть атлантичні процеси, які вже до вечора 22 грудня принесуть у регіон мокрий сніг, дощ, і все це в поєднанні з сильним вітром.

Крім того, опади у вигляді снігу і мокрого снігу, на думку Діденко, вірогідні в Луганській, Донецькій та Запорізькій областях.

На решті частини країни завтра переважно без опадів.

Температура у вівторок коливатиметься від -2 до +2 градусів. На Сході вдень -2... -5 морозу, а вночі до -10. А ось на Заході - тепло - від +2 до +6 градусів.

У Києві 22 грудня підморозить вдень до -2 градусів, а вночі до -4. Але суттєві опади малоймовірні.

"А ось з середини тижня Атлантика візьме верх над Арктикою і в Україні потеплішає і істотно збільшиться кількість опадів", - прогнозує Діденко.

Синоптики Українського гідрометцетру також показали карти погоди на вівторок, на яких можна побачити ситуацію з опадами та температурою.

Погода в Україні 22 грудня (скрін: meteo.gov.ua)

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