Ударят морозы, пойдет снег: украинцев шокировали прогнозом погоды

Погода в Украине в среду, 8 мая резко изменится. Синоптик предупредила украинцев о временных похолоданиях и снеге. Данную публикацию Наталка Диденко разместила на своей странице в Facebook.

"Произошло перемещение, заливов, холодной арктической воздушной массы с севера и одновременно ее встреча с влажным дождливым циклоном с юга.

То есть, сильные дожди циклона с юга вошли в холодный воздух и в результате воздействия низкой температуры превратились в снег", - написала Диденко.

В западных областях Украины, включая Карпаты, ожидается потепление, осадки прекратятся. Температура воздуха повысится, днем ​​ожидается до +11 +14 градусов тепла.

А вот на севере и в большинстве центральных областей Украины, наоборот, ощутимо похолодает. В течение дня ожидается +9 +12 градусов.

В Житомирской, Киевской, Черниговской областях завтра будет без осадков, в Сумской области ожидаются грозовые дожди, в Днепропетровской - грозы. На Севере и в Центре вероятен сильный ветер.

Погода в Украине 8 мая (фото: facebook.com/tala.didenko)

В южной части прогнозируют ветренную погоду, дожди будут сменяться солнечными прояснениями. В Одесской области и в Крыму температура будет достигать +10 +15 градусов, в Николаевской и Херсонской областях от +12 до +17 градусов, в Запорожской области до +20 +23 градусов.

В восточных областях пройдут дожди, прогремят грозы. Температура воздуха достигнет в течение дня +19 +24 градусов. В Киеве похолодает, днем ​​температура воздуха не превысит +12 градусов, осадков не ожидается.

Ранее мы писали о том, что народный синоптик сообщил о том, какая погода будет этим летом в Украине.

Также сообщалось, что синоптики предупредили о подъеме уровня воды в реках западных регионов Украины на протяжении 5-7 мая.