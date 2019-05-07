Вдарять морози, піде сніг: українців шокували прогнозом погоди

Погода в Україні у середу, 8 травня різко зміниться. Синоптик попередила українців про тимчасові похолодання і сніг. Дану публікацію Наталка Діденко розмістила на своїй сторінці в Facebook.

"Відбулося переміщення, заток, холодної арктичної повітряної маси з півночі і одночасно її зустріч із вологим дощовим циклоном із півдня.

Тобто, сильні дощі циклону з півдня увійшли у холодне повітря і внаслідок впливу низької температури перетворилися на сніг", - написала Діденко.

У західних областях України, включаючи Карпати, очікується потепління, опади припиняться. Температура повітря підвищиться, вдень очікується до +11 +14 градусів тепла.

А ось на півночі та в більшості центральних областей України, навпаки, відчутно похолодає. Протягом дня очікується +9 +12 градусів.

У Житомирській, Київській, Чернігівській областях завтра буде без опадів, в Сумській області очікуються грозові дощі, в Дніпропетровській - грози. На Півночі і в Центрі ймовірний сильний вітер.

Погода в Україні 8 травня (фото: facebook.com/tala.didenko)

У південній частині прогнозують вітряну погоду, дощі будуть змінюватися сонячними проясненнями. В Одеській області і в Криму температура сягатиме +10 +15 градусів, у Миколаївській і Херсонській областях від +12 до +17 градусів, у Запорізькій області до +20 +23 градусів.

У східних областях пройдуть дощі, прогримлять грози. Температура повітря досягне протягом дня +19 +24 градусів. У Києві похолоднішає, вдень температура повітря не перевищить +12 градусів, опадів не очікується.

Раніше ми писали про те, що народний синоптик повідомив про те, яка погода буде цим літом в Україні.

Також повідомлялося, що синоптики попередили про підйом рівня води в річках західних регіонів України протягом 5-7 травня.