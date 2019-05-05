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Синоптики предупредили о подъеме уровня воды в реках

Новости » Общество    05.05.2019 - 11:44
Синоптики предупредили о подъеме уровня воды в реках
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Подъем воды не должен привести к негативным последствиям

Синоптики предупредили о подъеме уровня воды в реках западных регионов Украины на протяжении 5-7 мая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр при Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, из-за выпадения большого количества осадков 5-6 мая возможно поднятие уровня воды в реках Закарпатской области. Уровень поднимется на 0,3 - 1,0 м.

Также, поднятие уровня воды прогнозируется в реках бассейнов Прута и Сирета в период с 6 по 7 мая.

Синоптики отметили, что подъем уровня воды в реках не приведет к негативным последствиям.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре предупреждали о возможном поднятии уровня воды в реках Тернопольской и Ивано-Франковской области. Ожидалось, что уровень воды в реке поднимется на 0,3 - 0,8 м с последующим затоплением заводей и сельскохозяйственных угодий.

Как сообщало РБК-Украина, Укргидрометцентр дал прогноз на май. По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 34-89 мм, в Карпатах до 134 мм, что в пределах средних многолетних значений, средняя месячная температура в мае днем составляет 13-17 градусов тепла, в горных районах 7-12 градусов тепла, заморозки вероятны как на поверхности почвы, так и в воздухе.

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