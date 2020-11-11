Ударят морозы: каким областям Украины грозит самое сильное похолодание

Погода в Украине (фото: pixabay.com)

Погода в Украине становится все холоднее и холоднее

Погода в Украине принесет первые самые серьезные морозы уже ближайшей ночью, а завтрашний день, 12 ноября, будет очень холодным. Таким неутешительным прогнозом поделились синоптики Украинского гидрометцентра и Наталка Диденко.

Так, по данным Диденко в Facebook, в Украине продолжит царить антициклон.

"Он и дальше блокирует любые осадки до Украины, поэтому завтра, 12-го ноября, повсеместно в нас - без дождей", - прогнозирует синоптик.

Ветер будет умеренным, направление - юго-восточное. Также периодически в стране ожидаются туманы. Диденко обещает украинцам красивое метеоявление на завтра.

"В отдельных районах из-за похолодания и базирования антициклона ожидается одно из самых красивых метеорологических явлений - изморозь. Пофоткайте, если увидите", - пишет Диденко.

Температура воздуха в Украине будет постепенно снижаться. Ночью 12 ноября от -3 до +4 градусов, днем до +3+8 градусов.

"В Киеве в четверг осадки маловероятны. Ближайшей ночью ожидается 0+3 градуса, завтра днем +3+6 градусов", - добавила синоптик.

По ее словам, до конца недели существенные осадки не предвидятся, но холодать будет и дальше.

В Украинском гидрометцентре показали карты погоды на завтра, на которых видно, что наиболее сильный минус ночью ожидается на Востоке (до -3), в Одесской области, Крыму и крайнем Западе ночью до заморозков не дойдет (+2+4), а на остальных территориях температура будет балансировать на нуле.

Погода в Украине 12 ноября (скрин: meteo.gov.ua)

Ранее синоптики рассказали, когда в Украину придет первый мокрый снег с дождем, и в каких областях вероятны осадки.

Также метеорологи поделились прогнозом погоды на зиму 2020-2021 в Киеве.