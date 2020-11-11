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Вдарять морози: яким областях України загрожує найсильніше похолодання

Середа 11 листопада 2020 12:10
Вдарять морози: яким областях України загрожує найсильніше похолодання
Погода в Україні (фото: pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні стає все холодніше і холодніше

Погода в Україні принесе перші серйозні морози вже найближчої ночі, а завтрашній день, 12 листопада, буде дуже холодним. Таким невтішним прогнозом поділилися синоптики Українського гідрометцентру і Наталка Діденко.

Так, за даними Діденко в Facebook, в Україні продовжить панувати антициклон.

"Він і далі блокує будь-які опади до України, тому завтра, 12-го листопада, повсюдно у нас - без дощів", - прогнозує синоптик.

Вітер буде помірним, напрямок - південно-східний. Також періодично в країні очікуються тумани. Діденко обіцяє українцям гарне метеоявище на завтра.

"В окремих районах через похолодання і базування антициклону очікується одне з найкрасивіших метеорологічних явищ - паморозь. Пофоткайте, якщо побачите", - пише Діденко.

Температура повітря в Україні буде поступово знижуватися. Вночі 12 листопада від -3 до +4 градусів, вдень до +3+8 градусів.

"В Києві в четвер опади малоймовірні. Найближчої ночі очікується 0+3 градуси, завтра вдень +3+6 градусів", - додала синоптик.

За її словами, до кінця тижня істотні опади не передбачаються, але холоднішатиме і далі.

В Українському гідрометцентрі показали карти погоди на завтра, на яких видно, що найбільш сильний мінус вночі очікується на Сході (до -3), в Одеській області, Криму та крайньому Заході вночі до заморозків не дійде (+2+4), а на інших територіях температура буде балансувати на нулі.

Вдарять морози: яким областях України загрожує найсильніше похолодання

Погода в Україні 12 листопада (скрін: meteo.gov.ua)

Раніше синоптики розповіли, коли в Україну прийде перший мокрий сніг з дощем, і в яких областях можливі опади.

Також метеорологи поділилися прогнозом погоди на зиму 2020-2021 в Києві.

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