Ударил ножом в сердце: в Запорожье чуть не зарезали активистку

В Запорожье напали на активистку (facebook.com.AngellikaLacho 2)

В Запорожье в подъезде дома напали на известную активистку, ее пытались зарезать

В Запорожье неизвестный напал на известную в городе активистку Анжелику Белову. Девушка явлется женой антикоррупционного общественного деятеля Константина Белова. Также Анжелика является руководителем общественной организации "Запорожский ромский центр "Лачо Дром". ЧП произошло на улице Европейской в Коммунарском районе.

Неизвестный с ножом нанес Анжелике удары в туловище, один из ударов пришелся в область сердца.

В Запорожье напали на активистку (facebook.com.AngellikaLacho 2)

Сейчас пострадавшая в реанимации, ей делают операцию.

По информации ГУНП, в настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности и местонахождения злоумышленника. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Подъезд дома, где напали на Анжелику (z-city.com.ua)