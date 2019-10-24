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Ударил ножом в сердце: в Запорожье чуть не зарезали активистку

STYLERЖизнь    24.10.2019 - 17:43
Ударил ножом в сердце: в Запорожье чуть не зарезали активистку
В Запорожье напали на активистку  (facebook.com.AngellikaLacho 2)

В Запорожье в подъезде дома напали на известную активистку, ее пытались зарезать

В Запорожье неизвестный напал на известную в городе активистку Анжелику Белову. Девушка явлется женой антикоррупционного общественного деятеля Константина Белова. Также Анжелика является руководителем общественной организации "Запорожский ромский центр "Лачо Дром". ЧП произошло на улице Европейской в Коммунарском районе.

Неизвестный с ножом нанес Анжелике удары в туловище, один из ударов пришелся в область сердца.

Ударил ножом в сердце: в Запорожье чуть не зарезали активисткуВ Запорожье напали на активистку (facebook.com.AngellikaLacho 2)

Сейчас пострадавшая в реанимации, ей делают операцию.

По информации ГУНП, в настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности и местонахождения злоумышленника. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ударил ножом в сердце: в Запорожье чуть не зарезали активистку

Подъезд дома, где напали на Анжелику (z-city.com.ua)

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