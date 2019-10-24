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В реку под Запорожьем слили токсичные отходы: Азовское море под угрозой

STYLERЖизнь    24.10.2019 - 17:26
В реку под Запорожьем слили токсичные отходы: Азовское море под угрозой
Азовское море под угрозой (коллаж РБК-Украина)

Азовское море оказалось под угрозой из-за токсичных отходов в реке Малый Утлюг

Под Запорожьем в селе Терновка токсичные отходы с железнорудного комбината сливают прямо в реку Малый Утлюг, которая впадает в Утлюкский лиман Азовского моря. Об этом сообщил эколог, активист, работник Приазовского национального природного парка Дмитрий Воловик.

"Сколько можно терпеть? Очередной токсичный порыв трубы Запорожского железнорудного комбината. В этот раз шахтные отходы пошли в реку Малый Утлюг, район села Терновка", - написал он.

Активист добавил, что из-за слива токсичных отходов опять страдает природно-заповедный фонд не только области, но и всей страны.

"На тихую техника ЗЖРК закапывает следы преступления. Вызвали полицию, актируем", - отметил Воловик.

В реку под Запорожьем слили токсичные отходы (фото: facebook.com/Дмитрий Воловик)

Отметим, что реку после утечки перекрыли. Но гарантий, что токсичные отходы не попадут в лиман - нет.

Добавим, что река Малый Утлюг впадает в Утлютский лиман, который омывает берега Херсонской и Запорожской областей. Он соединен с Азовским морем через пролив между оконечностью Бирючьего острова и косой Арабатская стрелка шириной 11 км.

Напоним, что недавно в знаменитом курортном месте в украинских Карпатах был зафиксирован несанкционированный выброс нечистот в реку.

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