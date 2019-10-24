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Вдарив ножем у серце: у Запоріжжі ледь не зарізали активістку

STYLERЖиття    24.10.2019 - 17:43
Вдарив ножем у серце: у Запоріжжі ледь не зарізали активістку
У Запоріжжі напали на активістку (facebook.com.AngellikaLacho 2)

У Запоріжжі в під'їзді будинку напали на відому активістку, її намагалися зарізати

У Запоріжжі невідомий напав на відому в місті активістку Анжеліку Бєлову. Дівчина є дружиною антикорупційного громадського діяча Костянтина Бєлова. Також Анжеліка є керівником громадської організації "Запорізький ромський центр "Лачо Дром". НП сталася на вулиці Європейської в Комунарському районі.

Невідомий з ножем завдав Анжеліці удари в тулуб, один з ударів прийшовся в область серця.

Вдарив ножем у серце: у Запоріжжі ледь не зарізали активісткуУ Запоріжжі напали на активістку (facebook.com.AngellikaLacho 2)

Зараз потерпіла в реанімації, їй роблять операцію.

За інформацією ГУНП, в даний час проводяться оперативно-розшукові заходи щодо встановлення особи та місцезнаходження зловмисника. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Вдарив ножем у серце: у Запоріжжі ледь не зарізали активістку

Під'їзд будинку, де напали на Анжеліку (z-city.com.ua)

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