Россиянин напал на DZIDZIO: скандал получил продолжение

DZIDZIO (facebook.com. dzidzio)

Прокуратура города Киева будет судить мужчину, который напал на DZIDZIO в декабре 2018 года

Нападение на DZIDZIO все-таки получило продолжение и виновный будет наказан. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, 24-летнего гражданина России будут судить в столице Украины. Обидчику артиста "светит" срок до пяти лет.

28 декабря 2018 года россиянин с друзьями напал на певца. Во время конфликта, произошедшего у офисного помещения на улице Викентия Хвойки на Подоле, злоумышленники нанесли телесные повреждения потерпевшему и скрылись с места происшествия.

Хулиганов, которые нанесли телесные повреждения артисту, нашли, ими оказались граждане России.

DZIDZIO (facebook.com. dzidzio)

Долгое время злоумышленники скрывались от органов досудебного расследования. Однако по результатам оперативно-розыскных мероприятий местонахождение одного из подозреваемых было установлено. Теперь он предстанет перед судом.

Напомним, что после нападения Михаил Хома (настоящее имя артиста) лежал в больнице.

На певца напали на Подоле (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)