В "ударе" выложили рецепт Молотова и инструкцию для его использования

В "УДАРе Виталия Кличко" обнародовали рецепт коктейля Молотова и инструкцию для его использования.
Фотографию выложили на официальной странице партии.
"Угостим захватчика украинским коктейлем", - отметили в партии.
В рецепте напомнили, что коктейль Молотова во время советско-финской войны, в 1939 году, финская армия использовала для борьбы с танками.
В рецепте напомнили, что коктейль Молотова во время советско-финской войны, в 1939 году, финская армия использовала для борьбы с танками.
ГОРЮЧАЯ СМЕСЬ:
2/3 бензин 1/3 смазки.
Добавки. Серебрянка, увеличивает температуру горения. Пенопласт, как прилипатель, лучше растворять в ацетоне, затем вливать в бутылку.
ГНИТ: 50 см. ткани (хлопок!) плотно втрамбовать в горловину бутылки, чтобы не разлился коктейль.
Как заполнять:
2/3 горючая смесь
1/3 оставляем для испарения смеси, эти испарения и взрываются.
"Внимание! Использовать бутылки с толстым стеклом: вино, шампанское, виски", - добавили в инструкции.