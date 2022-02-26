В "УДАРі" виклали рецепт Молотова та інструкцію для його використання

"Пригостимо загарбника українським коктейлем", - зазначили у партії.

У рецепті нагадали, що коктейль Молотова під час радянсько-Фінської війни, у 1939 році, фінська армія використовувала для боротьби з танками.

ГОРЮЧА СУМІШ:

2/3 бензин 1/3 мастило.

Добавки. Серебрянка, підвищує температуру горіння. Пінопласт, як прилипач, його краще розчиняти в ацетоні, потім вливати в пляшку.

ГНІТ: 50 см. тканини (бавовна!) щільно втрамбувати у горловину пляшки, щоб не розлився коктейль.

Як заповнювати:

2/3 горюча суміш

1/3 залишаємо для випаровування суміші, ці випаровування і вибухають.

"Увага! Використовувати пляшки з товстим склом: вино, шампанське, віскі", - додали в інструкції.