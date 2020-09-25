После удара в живот я потеряла ребенка: жуткая история пыток женщин в Беларуси

В ночи самых жестких противостояний в Беларуси 9-11 августа силовики не жалели никого. Одна из таких жутких историй произошла с молодой мамой Кариной Малиновской из города Гродно. В ту ночь она потеряла второго не родившегося еще малыша.

Девушка рассказывает, что 11 августа ее выволокли из машины прямо под домом. Она говорила по телефону с мамой, а силовики приняли ее за координатора. Карину отвезли в местное РОВД, пишет kyky.org.

"Отвели в кабинет, где было много милиционеров. Зашли еще двое, один был в балаклаве. Второй, в штатском, тут же ударил меня по шее так, что я сразу же упала на пол", - рассказывает девушка.

Затем ее заставили поставить подпись на протоколе. Девушке грозили, что иначе арестуют ее маму, заберут ребенка. Во время разговора кто-то неожиданно ударил Карину в живот:

"Я закричала, что беременная, после этого меня закрыли в камере. Через три часа у меня начал сильно болеть живот. Я просила вызвать скорую, в очередной раз сказала им, что беременна", - со слезами на глазах говорит Карина.

Дальше психологическое давление продолжилось со стороны мужчины и женщине. Карине сказали, что если она не беременна, ее отведут в "спортзал" - там задержанных избивали особо жестоко.

Карина Малиновская пострадала при задержании 11 августа (фото: kyky.org)

Девушку осмотрела врач из РОВД и сказала - не уверена в ее беременности.

"Я тогда им заявила, что если со мной что-то случиться, они будут за это отвечать. Видимо, мои слова их убедили, потому что они все же вызвали скорую", - рассказывает Карина.

Ее отвезли в больницу, где доктор сказал, что есть киста и нужна срочная госпитализация. Тогда милиционер пригрозила, что в больнице Карину прикуют наручниками к кровати, а потом все равно вернут в тюрьму. Либо же она поедет в изолятор и будет ждать суда там.

Девушка выбрала второй вариант, и по дороге просила, чтобі ее больше не били. Там ее уже не трогали, но заставляли смотреть, как бьют мужчин.

"Я отворачивала лицо, чтобы не видеть избиений, но один милиционер все время поворачивал его так, чтобы я видела происходящее. Это напоминало кадры из фильма: гестапо в черном бьет ни в чем невиновных людей, жестко, без жалости", - делится страшными воспоминаниями девушка.

Тогда Карине стало плохо, "скорая" увезла девушку в больницу, где ей зафиксировали разрыв кисты и назначили срочную операцию. Потом она узнала, что потеряла беременность.

В подписанном девушкой протоколе было сказано, что она нецензурно выражалась около своего подъезда, кричала и кидалась на людей, да еще и торговала петардами. За эти "злодеяния" девушке выписали штраф в 10 базовых величин (270 белорусских рублей, почти 3 тыс. грн). Сейчас девушка готовится подавать апелляцию.

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