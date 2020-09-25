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В Беларуси умерла мать девятерых детей: сердце не выдержало исчезновение сына

Пятница 25 сентября 2020 09:38
В Беларуси умерла мать девятерых детей: сердце не выдержало исчезновение сына
В Беларуси умерла многодетная мать (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Беларуси женщина не пережила насилия над сыном, которого избили силовики

В Беларуси произошла трагедия. Умерла многодетная мать, у которой было девять детей. Женщина не выдержала истории насилия, произошедшей с ее сыном. Силовики избили его, а потом он исчез. До сих пор о его местонахождении никто не знает. Об этом сообщила Наталия Василевич на своей Facebook-странице.

"Трагедия: сегодня умерла мать Тимура (Тимофея) Татьяна, сиротами остались девять детей, семеро из них несовершеннолетних. Татьяну очень подкосила история насилия, которую пережил ее сын, история его преследования", - написала Наталия.

В Беларуси умерла мать девятерых детей: сердце не выдержало исчезновение сына

В Беларуси умерла мать Тимура (фото: facebook.com/burbalka)

Наталья Василевич сообщила, что умершей женщине было всего 45 лет.

Днем 8 сентября из детской больницы в Минске пропал несовершеннолетний Тимур М., пострадавший во время протестов после выборов. Несколькими днями ранее Следственный комитет назвал его участником массовых беспорядков. Родные подростка до сих пор не знают, где он находится. Об этом сообщает Медиазона.

Как мы ранее писали, белорусские хакеры объявили "тотальную атаку" на режим Лукашенко.

Также мы сообщали, что Лукашенко стал президентом Беларуси и прослыл "дьяволом и параноиком".

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