ua en ru
Пт, 23 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"УДАР Віталія Кличка" проводить патріотричний флешмоб: як долучитись

П'ятниця 23 серпня 2024 17:48
UA EN RU
"УДАР Віталія Кличка" проводить патріотричний флешмоб: як долучитись Фото: "УДАР Віталія Кличка" проводить патріотричний флешмоб (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Українців закликають долучитися до патріотичного флешмобу "Кольори Свободу" від "УДАРу Віталія Кличка".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook першого заступника голови "УДАРу Віталія Кличка", керівника Центрального виконкому партії Артура Палатного.

"Долучився до патріотичного флешмобу від партії "УДАР Віталія Кличка" - "Кольори Свободи". І вас закликаю! У День Державного прапора та напередодні Дня Незалежності України давайте прикрасимо все навкруги синьо-жовтими кольорами свободи", - закликав Артур Палатний.

Він зазначив, що завдяки українським захисникам кольори українського прапора вже майорять на Курщині.

"Переконаний, що невдовзі синьо-жовті кольори замайорять у Донецьку, Луганську, Севастополі, Сімферополі. Слава Україні та смерть ворогам!", - наголосив Палатний.

Раніше повідомлялося, що партія "УДАР Віталія Кличка" ініціювала патріотичний флешмоб "Кольори Свободи". В УДАРі запропонували у День Державного прапора та День Незалежності розмістити українські прапори та синьо-жовті стрічки всюди - на вікнах та балконах будинків, на автівках, на наплічниках, сумках, на одязі тощо.

Читайте РБК-Україна в Google News
УДАР
NEWS
Як Індія може допомогти Україні у контексті війни: оцінка експерта
Як Індія може допомогти Україні у контексті війни: оцінка експерта