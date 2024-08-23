"УДАР Віталія Кличка" проводить патріотричний флешмоб: як долучитись

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook першого заступника голови "УДАРу Віталія Кличка", керівника Центрального виконкому партії Артура Палатного.

"Долучився до патріотичного флешмобу від партії "УДАР Віталія Кличка" - "Кольори Свободи". І вас закликаю! У День Державного прапора та напередодні Дня Незалежності України давайте прикрасимо все навкруги синьо-жовтими кольорами свободи", - закликав Артур Палатний.

Він зазначив, що завдяки українським захисникам кольори українського прапора вже майорять на Курщині.

"Переконаний, що невдовзі синьо-жовті кольори замайорять у Донецьку, Луганську, Севастополі, Сімферополі. Слава Україні та смерть ворогам!", - наголосив Палатний.

Раніше повідомлялося, що партія "УДАР Віталія Кличка" ініціювала патріотичний флешмоб "Кольори Свободи". В УДАРі запропонували у День Державного прапора та День Незалежності розмістити українські прапори та синьо-жовті стрічки всюди - на вікнах та балконах будинків, на автівках, на наплічниках, сумках, на одязі тощо.