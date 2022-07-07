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Удачное соседство: какие овощи стоит сажать рядом, чтобы собрать богатый урожай

Что посадить рядом на огороде (freepik)
Автор: Марина Настевич

Многолетняя практика выращивания овощей показала, что некоторые из них хорошо растут рядом - они способствуют росту друг друга, улучшают почву или отпугивают вредителей. Поэтому важно выбирать правильных соседей для каждого из овощей, если хотите собрать богатый урожай.

Читайте в нашем материале ниже, какие овощи стоит посадить рядом друг с другом для отличного роста и щедрого урожая.

Чудесное трио: кукуруза, горох и тыква. Секрет их совместного выращивания знали еще американские индейцы. Кукуруза даст опору гороху, который насыщает почву азотом. А тыква в свою очередь не дает разрастаться сорнякам.

Еще одно удачное сочетание: лук и морковь. Лук спасает морковь от вредителей и болезней, так как выделяет вещество (аллицин), обладающее инсектицидным и фунгицидным действием.

Помидоры и базилик - не только удачное сочетание для салата. Эти растения нуждаются в одинаковой почве и поливе. Кроме того, запах базилика отпугивает гусеницу. А плоды помидоров будут значительно вкуснее, если они зрели рядом с кустиками базилика.

Стручковая фасоль, болгарский перец и баклажаны. Перец и баклажаны, как известно, относятся к одному семейству (пасленовые), и им нужны одинаковые условия выращивания. А растущая рядом стручковая фасоль может защитить баклажаны от колорадского жука.

Картофель принесет отменный урожай, если посадить его рядом с фасолью, брокколи, капустой, кукурузой, баклажанами, чесноком, латуком, луком, горохом, редиской.

Чеснок - помощник свеклы. Он прогоняет основных вредителей корнеплода, улучшает ее вкус и помогает предотвратить болезни.

Укроп хорошо сажать рядом с огурцами. Они отлично развиваются под его зонтиками.

Ранее мы сообщали, какие растения замедляют рост моркови - перечень вредных "соседей".

Также мы писали, какие деревья и кусты нельзя сажать возле дома, а какие - нужно.

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