Удача звалиться несподівано: астролог назвала головних везунчиків серед знаків Зодіаку

Гороскоп з 31 жовтня по 6 листопада розповість про знаки Зодіаку, які стануть головними везунчиками цього тижня.
Прогнозом поділилася астролог-дослідник Аріна Артурівна у Telegram.
Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідним знаком) і за знаком Зодіаку.
Успіх на тижні чекає тих, хто зайнятий фрілансом, інфобізнесом та мережевим бізнесом. Можуть бути подарунки від друзів та спонсорів, виграші у лотерею чи на біржі.
Цього тижня можливий успіх у справах з нерухомістю та на держслужбі. Фінансові ризики, успіх в операціях із криптовалютою. А також можна отримати легкі гроші чи подарунок.
Можуть бути грошові приходи, якщо ви є частиною партії, асоціації, співдружності, творчого об'єднання. Також сприятлива проводити зачистку та заміни персоналу на роботі.
Успіх у будь-яких незавершених справах розпочаті минулого тижня. Гарна віддача від реклами, всіх форм продажів, спекуляцій та видовищ. Є можливість монетизувати хобі або телеграм-канал.
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