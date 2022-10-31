Удача свалится неожиданно: астролог назвала главных везунчиков среди знаков Зодиака

Гороскоп с 31 октября по 6 ноября расскажет про знаки Зодиака, которые станут главными везунчиками этой недели.
Прогнозом поделилась астролог-исследователь Арина Артуровна в Telegram.
Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.
Удача на неделе ждет тех, кто занят фрилансом, инфобизнесом и сетевым бизнесом. Могут быть подарки от друзей и спонсоров, выигрыши в лотерею или на бирже.
На этой неделе возможна удача в делах с недвижимостью и на госслужбе. Финансовые риски, успех в операциях с криптовалютой. А также можно получить легкие деньги либо подарок.
Могут быть денежные приходы, если вы часть партии, ассоциации, содружества, творческого объединения. Так же благоприятна проводить зачистку и замены персонала на работе.
Удача в любых незавершенных делах начатые на прошлой неделе.Хорошая отдача от рекламы, всех форм продаж, спекуляций и зрелищ. Есть возможность монетизировать хобби или телеграм-канал.
Ранее мы писали, какие знаки Зодиака разбогатеют в ноябре 2022.
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