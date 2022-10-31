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Удача звалиться несподівано: астролог назвала головних везунчиків серед знаків Зодіаку

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Понеділок 31 жовтня 2022 05:30
Удача звалиться несподівано: астролог назвала головних везунчиків серед знаків Зодіаку Фото: Гороскоп з 31 жовтня до 6 листопада (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп з 31 жовтня по 6 листопада розповість про знаки Зодіаку, які стануть головними везунчиками цього тижня.

Прогнозом поділилася астролог-дослідник Аріна Артурівна у Telegram.

Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідним знаком) і за знаком Зодіаку.

Телець

Успіх на тижні чекає тих, хто зайнятий фрілансом, інфобізнесом та мережевим бізнесом. Можуть бути подарунки від друзів та спонсорів, виграші у лотерею чи на біржі.

Скорпіон

Цього тижня можливий успіх у справах з нерухомістю та на держслужбі. Фінансові ризики, успіх в операціях із криптовалютою. А також можна отримати легкі гроші чи подарунок.

Козеріг

Можуть бути грошові приходи, якщо ви є частиною партії, асоціації, співдружності, творчого об'єднання. Також сприятлива проводити зачистку та заміни персоналу на роботі.

Водолій

Успіх у будь-яких незавершених справах розпочаті минулого тижня. Гарна віддача від реклами, всіх форм продажів, спекуляцій та видовищ. Є можливість монетизувати хобі або телеграм-канал.

Раніше ми писали, які знаки Зодіаку розбагатіють у листопаді 2022 року.

Також читайте, яким знакам Зодіаку пощастить до кінця жовтня.

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