Удача свалится неожиданно: астролог назвала главных везунчиков среди знаков Зодиака

Гороскоп с 31 октября по 6 ноября расскажет про знаки Зодиака, которые станут главными везунчиками этой недели.

Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.

Телец

Удача на неделе ждет тех, кто занят фрилансом, инфобизнесом и сетевым бизнесом. Могут быть подарки от друзей и спонсоров, выигрыши в лотерею или на бирже.

Скорпион

На этой неделе возможна удача в делах с недвижимостью и на госслужбе. Финансовые риски, успех в операциях с криптовалютой. А также можно получить легкие деньги либо подарок.

Козерог

Могут быть денежные приходы, если вы часть партии, ассоциации, содружества, творческого объединения. Так же благоприятна проводить зачистку и замены персонала на работе.

Водолей

Удача в любых незавершенных делах начатые на прошлой неделе.Хорошая отдача от рекламы, всех форм продаж, спекуляций и зрелищ. Есть возможность монетизировать хобби или телеграм-канал.