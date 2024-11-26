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"Удача" та "вдача": яка різниця між цими словами та як їх використовувати правильно

Коли потрібно казати слово "удача", а коли "вдача" (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

У розмові часто можна почути, як українці використовують слова "вдача" та "удача". Обидва слова є українськими, але вживати їх у мовленні потрібно з обережністю, бо можна ненавмисно зробити помилку.

Яке значення мають слова "вдача" та "удача", коли та як їх використовувати правильно, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на роз'яснення мовознавця та педагога Олександра Авраменка на каналі в YouTube.

До Авраменка звернулася українка, яка вказала, що слово "удача" називають калькою з російською.

"Скажіть, будь ласка, чи можна бажати людям удачі? Мені закидають, що це калька з російської, а я не зовсім впевнена у своїй правоті", - написала Дарина.

За словами мовознавця, слово "удача" насправді є українським, хоча багато людей вважає, що воно запозичене з російською мови.

"Бажаний результат, щасливий збіг обставин, успіх - називається "удачею". Це давнє українське слово", - підкреслив Олександр Авраменко.

Однак педагог застерігає від плутанини, бо часто люди помилково використовують слово "вдача" замість "удача" і навпаки.

"Це пароніми. Тобто слова, які означають різні речі. "Вдача" - це характер, натура людини, звичка. Наприклад, кажуть: "Вона має "веселу вдачу", "У мого сина "горда вдача". Тож, запам'ятайте, удача - це успіх, а "вдача" - це характер", - пояснив мовознавець.

 

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