"Удача" и "вдача": какая разница между этими словами и как их использовать правильно

К Авраменко обратилась украинка, указавшая, что слово "удача" называют калькой с русского языка.

"Скажите, пожалуйста, можно ли желать людям удачи? Меня упрекают, что это калька с русского, а я не совсем уверена в своей правоте", - написала Дарина.

По словам языковеда, слово "удача" на самом деле является украинским, хотя многие считают, что оно заимствовано из русского языка.

"Желательный результат, счастливое стечение обстоятельств, успех - называется "удачей". Это давнее украинское слово", - подчеркнул Александр Авраменко.

Однако педагог предостерегает от путаницы, потому что часто люди ошибочно используют слово "вдача" вместо "удача" и наоборот.

"Это паронимы. То есть слова, которые означают разные вещи. "Вдача" - это характер, натура человека, привычка. Например, говорят: "Вона має "веселу вдачу", "У мого сина "горда вдача". Итак, запомните, удача - это успех, а "вдача" - это характер", - объяснил языковед.