Удача благословит только эти три знака Зодиака

Рыбы

Ваш сезон счастья, как оказалось, начался, еще 19 февраля. И теперь волна удачи и чудес накроет вас с головой. Важно лишь позволить не отказываться от подарков, которых будет немало.

В какой-то момент покажется, что вам пора начинать действовать. И это правда, до конца февраля вам нужно громко о себе заявить и наконец-то оказаться в центре внимания. Распахните все двери, которые ранее были перед вами закрытыми, и больше не позволяйте себе терпеть поражение.

Лев

Уже в ближайшее время вы сможете выдохнуть - период ретроградного Марса, который мешал вам во всех делах, наконец-то ослабит хватку. В вашей жизни начнется новая глава, которая едва ли покажется грустной. Удача вас благословит, смело идите вперед.

Не позволяйте огню в вашей душе угасать. Все плохое останется в прошлом, а вам стоит лишь довериться чудесам. Испытания, которых в последнее время могло быть немало, все же дадут свои плоды - и если вы прошли их с достоинством, то результаты будут невероятными.

Рак

Конфликты и проблемы, которые мешали вам наслаждаться жизнью, себя исчерпали. Гороскоп на конец февраля сулит вам начало "белой" полосы, вы будете очень удивлены. Настраивайтесь на дни чудес и не забывайте об отдыхе, позвольте себе расслабиться.

Ближайшие дни будут важными, но спокойными. Во всем важен баланс, и вы наконец-то сможете научиться его удерживать. Не впускайте в свою жизнь тех, кто попытается испортить ваше настроение, ставьте свои интересы на первое место.