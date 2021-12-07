Учтите эту историю: украинцев предупредили о схеме развода с бабушкой возле супермаркета

По словам жительницы Кропивницкого, встреча с "голодной бабушкой" произошла около одного из супермаркетов сети АТБ.

"В проходе между полками остановила меня одетая бедно, но чистенько ТМ бабушка, которая тихим жалобным голосом попросила купить ей поесть, потому что "ой, ничего в доме нет, хватило только на хлеб, дочка, может, что-нибудь"", - говорится в публикации.

Юлия рассказала, что ей стало жалко пенсионерку, и она передала ей пакет с продуктами. После чего отошла от магазина, но затем стала возвращаться.

"И вовремя - наблюдала интересную картину: бабушка моя, бедная, но чистенькая, (без пакета) подошла к вполне приличной "Шкоде" и постучалась в окно. Дверца открылась, бабка о чем-то поговорила, обежала машину и уселась на переднее сиденье", - рассказала она.

Затем из авто вышел мужчина, зашел в супермаркет и вскоре вернулся с несколькими наполненными пакетами, которые положил в багажник. Потом оба уехали.

Возмущенная девушка рассказала о случившемся в полицейском чате города.

"Конечно, пробила номер машины в гугле (привет, ВА 6499 ЕМ из села Россоховатка Новоукраинского района Кировоградской области). Это все мелочи и никто, кроме меня, не виноват в том, что я - хрестоматийный л*х. Но ведь", - пишет Юлия.

В Кропивницком рассказали о "голодной бабушке" возле магазинов АТБ (фото: скриншот facebook.com/conciliatore.8)

Пользователи сети в комментариях под публикацией уточняют, что эту самую бабушку, которую узнали по фото, видели за "работой" под магазинами АТБ в нескольких районах Кропивницкого: Маланюка, Центральный рынок, Старый автовокзал.

"Учтите эту историю эту историю и не действуйте импульсивно в подобных случаях. Предупредите родных и друзей. В конце концов, в Украине много беды и бедствия, которые действительно можно решить с помощью совместных усилий, а мошенников, эксплуатирующих наши с вами соболезнования и милосердие, нужно гнать копняками", - резюмировала Юлия.