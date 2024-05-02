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Ученический теперь можно оформить через "Киев Цифровой": как это сделать

Четверг 02 мая 2024 12:45
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Ученический теперь можно оформить через "Киев Цифровой": как это сделать Как оформить ученический билет через приложение "Киев Цифровой" (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Школьники в Украине могут бесплатно оформить электронные ученические билеты для проезда в городском приложении "Киев Цифровой".

Как оформить документ для проезда, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на КГГА.

Как заказать ученический билет через "Киев Цифровой"

  • Первым делом обновите приложение на вашем смартфоне
  • Затем выберите сервис "Заказ учащегося", заполните данные учащегося и закажите цифровой билет;
  • Впоследствии вы получите номер и пин-код ученического, как только учебное заведение подтвердит данные;
  • Добавьте учащийся по номеру и пин-коду в аккаунт ученика в сервисе "Транспортная карта".
  • Если пластиковый учащийся уже добавлен в приложение, то можно сразу перейти в его настройку и превратить в цифровое.

Напомним, что пластиковые ученические также продолжают действовать.

В каких городах оформляют ученический билет

Ученический билет можно получить не только в Киеве, но и в других городах Украины. Порядок и условия предоставления льгот учащимся устанавливаются местными властями.

К примеру, во Львове школьники пользуются ЛеоКарт, которая предоставляет бесплатный проезд.

В Виннице действует скидка 75% для детей и 50% для студентов.

В Днепре бесплатный проезд предоставляется только на электротранспорте, а скидка на поездки на автобусах составляет 25%.

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Кстати, в Минобороны рассказали, когда заработает электронный кабинет военнообязанного.

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