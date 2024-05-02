Ученический теперь можно оформить через "Киев Цифровой": как это сделать
Школьники в Украине могут бесплатно оформить электронные ученические билеты для проезда в городском приложении "Киев Цифровой".
Как оформить документ для проезда, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на КГГА.
Как заказать ученический билет через "Киев Цифровой"
- Первым делом обновите приложение на вашем смартфоне
- Затем выберите сервис "Заказ учащегося", заполните данные учащегося и закажите цифровой билет;
- Впоследствии вы получите номер и пин-код ученического, как только учебное заведение подтвердит данные;
- Добавьте учащийся по номеру и пин-коду в аккаунт ученика в сервисе "Транспортная карта".
- Если пластиковый учащийся уже добавлен в приложение, то можно сразу перейти в его настройку и превратить в цифровое.
Напомним, что пластиковые ученические также продолжают действовать.
В каких городах оформляют ученический билет
Ученический билет можно получить не только в Киеве, но и в других городах Украины. Порядок и условия предоставления льгот учащимся устанавливаются местными властями.
К примеру, во Львове школьники пользуются ЛеоКарт, которая предоставляет бесплатный проезд.
В Виннице действует скидка 75% для детей и 50% для студентов.
В Днепре бесплатный проезд предоставляется только на электротранспорте, а скидка на поездки на автобусах составляет 25%.
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