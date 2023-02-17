Учні вибирають страви на власний смак: показали меню і ціни в київській школі (фото)

Чим годують учнів у шкільній їдальні

"Ще одна шкільна їдальня, яка приємно вразила киян. На Відрадному мультипрофільне харчування у 173 школі виглядає досить смачно", - йдеться у повідомленні одного із столичних каналів Telegram.

Систему харчування "Дабл-меню", що дозволяє дітям на власний смак обрати одну з двох запропонованих страв запровадили в цьому освітньому закладі ще у 2020 році.

Такий формат змінює принцип подачі страв та урізноманітнює раціон дітей, задовольняючи їхні потреби у смачній і корисній їжі. Ці зміни запровадженні у рамках реформи шкільного харчування.

Страви зі шкільної їдальні (фото: Telegram/Київ без цензури_війна)

У їдальні на стенді щодня інформують учнів про перелік страв та їхню вартість. У шкільному меню є плов, голубці, суп гороховий, тюфтельки курячі, макарони з сиром, салат з капусти і кукурудзи, морква по-корейськи, випічка. З напої - чай, сік, какао з молоком.

Скільки коштує шкільне харчування

Харчування для учнів 1-4 класів коштує 50 гривень.

У це меню входить:

Салат з капусти та кукурудзи - 8,16 грн

Плов із курячого філе - 37,71 грн

Чай з лимоном - 2,12 грн

Хліб - 2,01 грн

Страви зі шкільної їдальні (фото: Telegram/Київ без цензури_війна)

Вартість денного меню для пільгових категорій коштує 47, 20 грн.

У це меню входить:

Морква по-корейськи - 9,96 грн

Голубці з курячого філе і рису - 26,84 грн

Сік фруктовий - 8,89 грн

Хліб - 1,51 грн

Страви зі шкільної їдальні (фото: Telegram/Київ без цензури_війна)

Гаряче харчування для учнів групи продовженого дня коштує 80 гривень.

У це меню входить:

Суп гороховий - 8,58 грн

Тюфтелька куряча - 35,10 грн

Макарони з твердим сиром - 20,40 грн

Какао з молоком - 12,57 грн

Хліб - 3,35 грн

Меню їдальні столичної школи № 173 (фото: Telegram/Київ без цензури_війна)