Учні вибирають страви на власний смак: показали меню і ціни в київській школі (фото)

Українців приємно здивувало меню в їдальні школи № 173, що у Відрадному районі столиці. У цьому освітньому закладі запроваджене мультипрофільне харчування - учні можуть вибирати страви на власний смак.
Про те, скільки коштує таке харчування і як виглядає їжа для школярів, розповідаємо у матеріалі нижче.
"Ще одна шкільна їдальня, яка приємно вразила киян. На Відрадному мультипрофільне харчування у 173 школі виглядає досить смачно", - йдеться у повідомленні одного із столичних каналів Telegram.
Систему харчування "Дабл-меню", що дозволяє дітям на власний смак обрати одну з двох запропонованих страв запровадили в цьому освітньому закладі ще у 2020 році.
Такий формат змінює принцип подачі страв та урізноманітнює раціон дітей, задовольняючи їхні потреби у смачній і корисній їжі. Ці зміни запровадженні у рамках реформи шкільного харчування.
У їдальні на стенді щодня інформують учнів про перелік страв та їхню вартість. У шкільному меню є плов, голубці, суп гороховий, тюфтельки курячі, макарони з сиром, салат з капусти і кукурудзи, морква по-корейськи, випічка. З напої - чай, сік, какао з молоком.
Харчування для учнів 1-4 класів коштує 50 гривень.
У це меню входить:
Вартість денного меню для пільгових категорій коштує 47, 20 грн.
У це меню входить:
Гаряче харчування для учнів групи продовженого дня коштує 80 гривень.
У це меню входить:
Раніше ми ділились фото їдальні в елітній столичній школі та меню для учнів.
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