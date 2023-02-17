RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ученики выбирают блюда по своему вкусу: показали меню и цены в киевской школе (фото)

Какое питание в школах после реформы (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копытко

Украинцев приятно удивило меню в столовой школы №173 в Отрадном районе Киева. В этом учебном заведении введено мультипрофильное питание - школьники могут выбирать блюда по собственному вкусу.

О том, сколько стоит такое питание и как выглядит еда для школьников, рассказываем в материале ниже.

Чем кормят учеников в школьной столовой

"Еще одна школьная столовая, приятно поразившая киевлян. В Отрадном районе мультипрофильное питание в 173 школе выглядит довольно вкусно", - говорится в сообщении одного из столичных каналов Telegram.

Систему питания "Дабл-меню", которая позволяет детям по собственному вкусу выбирать одно из двух предложенных блюд ввели в этом образовательном учреждении еще в 2020 году.

Такой формат изменяет принцип подачи блюд и делает рацион разнообразным для детей, удовлетворяя их потребности во вкусной и полезной пище. Эти изменения введены в рамках реформы школьного питания.

Блюда из школьной столовой (фото: Telegram/Киев без цензуры_война)

В столовой на стенде ежедневно информируют учеников о перечне блюд и их стоимости. В школьном меню есть плов, голубцы, суп гороховый, тефтели куриные, макароны с сыром, салат из капусты и кукурузы, морковь по-корейски, выпечка. Из напитков - чай, сок, какао с молоком.

Сколько стоит школьное питание

Питание для учеников 1-4 классов стоит 50 гривен.

В это меню входит:

  • Салат из капусты и кукурузы - 8,16 грн
  • Плов из куриного филе - 37,71 грн
  • Чай с лимоном - 2,12 грн
  • Хлеб - 2,01 грн

Блюда из школьной столовой (фото: Telegram/Киев без цензуры_война)

Стоимость дневного меню для льготных категорий стоит 47,20 грн.

В это меню входит:

  • Морковь по-корейски - 9,96 грн
  • Голубцы из куриного филе и риса - 26,84 грн
  • Сок фруктовый - 8,89 грн
  • Хлеб - 1,51 грн

Блюда из школьной столовой (фото: Telegram/Киев без цензуры_война)

Горячее питание для школьников группы продленного дня стоит 80 гривен.

В это меню входит:

  • Суп гороховый - 8,58 грн
  • Тефтелька куриная - 35,10 грн
  • Макароны с твердым сыром - 20,40 грн
  • Какао с молоком - 12,57 грн
  • Хлеб - 3,35 грн

Меню столовой школы № 173 (фото: Telegram/Киев без цензуры_война)

Раньше мы делились фото столовой в элитной столичной школе и меню для учеников.

Читайте также, что в украинских школах введут новые очень важные дисциплины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевшколахарчування дітей