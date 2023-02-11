"Наче на іншій планеті!" Як виглядає топова шкільна їдальня у Києві і які там ціни (фото)

Українців вразили фото сучасної їдальні в одній із топових шкіл Києва. Цей освітній заклад облаштував приміщення для харчування в учнів в екостилі. Кошти на це виділили із бюджету столиці.

Фото шкільної їдальні, а також цінами на денне меню для учнів поділились засновниця ініціативи "Батьки СОС" Альона Парфьонова на своїй сторінці у Facebook .

Який вигляд має топова їдальня у школі

"Їдальня 240 школи у Києві. Все це було зроблено завдяки громадському бюджету. Але для мене було приємною несподіванкою, що у школі спромоглися залишити мультипрофільне харчування у таких важких умовах. У багатьох закладах взагалі відмовились від харчування, а тут зберегли. Кухар - неймовірна жінка. Вона дуже не хотіла мультипрофіль на початку, а зараз не уявляє, як вони працювали без нього", - пише активістка.

Навчально-виховний комплекс "Школа І-ІІ ступенів - ліцей "Управлінські технології" №240 "Соціум" розташований в Оболонському районі Києва. Нову їдальню у цьому закладі відкрили у 2019 році.

Їдальня столичної школи № 240 (фото: Facebook/Альона Парфьонова)

Тоді ліцей став переможцем Громадського бюджету з двома проєктами: "Сучасній школі сучасну їдальню", на що отримав з бюджету міста 1 000 850 грн та "Нова техніка для сучасної актової зали" - 1 000 300 грн.

Парфьонова додає, що дизайн інтер'єру - це робота директорки та всього колективу вчителів і батьків. Їдальню зробили в екостилі: там переважають кольори яскраво-зелених та жовтих відтінків.

Приміщення поділили на чотири зони декоративними панелями з ісландського моху, який крім естетичного вигляду, дає і корисний ефект - очищує повітря. Також їдальня декорована колонами з натурального дерева.

Їдальня столичної школи № 240 (фото: Facebook/Альона Парфьонова)

"Прекрасний кейс освітнього простору для дітей. Хочеться, щоб всі наші українські школи стали "friendly" до дітей - від матеріально-технічної бази, до людей, які їх навчають", - зазначає Парфьонова.

Підписники активістки відреагували на допис, прокоментувавши його:

Як на іншій планеті! В маленьких містах, ще старі їдальні. Це дуже боляче дивитись, яка різниця дуже велика.

Аж не віриться, що це наша українська школа. Коли ж такі школи будуть по всій Україні.

У нашій місцевості далеко не кожна сім'я змогла б дозволити собі тут харчування дитини.

Їдальня столичної школи № 240 (фото: Facebook/Альона Парфьонова)

Які ціни у шкільній їдальні

У цій школі запровадили мультипрофільне харчування. Діти мають можливість обирати їжу на власний розсуд з декількох страв: 2-3 види м’яса та гарнірів, фрукти, овочеві салати та нарізка, смачні сирники та млинці, а також різноманітні напої.

Меню для подовженого дня обійдеться в 70 грн.

Сюди входить:

огірок свіжий - 7,15 грн

суп вівсяний - 8,46 грн

голубці з яловичини і рису - 25,82 грн

хліб пшеничний - 3,90 грн

банан - 20,31 грн

компот із сухофруктів - 4,36 грн

Меню столичної школи № 240 (фото: Facebook/Альона Парфьонова)

Меню для дітей пільгових категорій обійдеться в 45, 20 грн (для учнів 11-14 років) та в 47,72 грн (для учнів 14-18 років).

У перше меню входить:

салат з вареного буряка - 2,28 грн

суп вівсяний - 7,05 грн

котлета полтавська зі свинини - 18,98 грн

вермішель відварна - 3,45 грн

хліб - 3,24 грн

мандарин - 8, 71 грн

чай з цукром - 0,95 грн

У друге меню входить:

суп вівсяний - 7,05 грн

запіканка сирна зі сметаною - 24, 17 грн

хліб - 3,24 грн

мандарин - 11,08 грн

чай з лимоном - 2,18 грн

Їдальня столичної школи № 240 (фото: Facebook/Альона Парфьонова)