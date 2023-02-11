"Наче на іншій планеті!" Як виглядає топова шкільна їдальня у Києві і які там ціни (фото)
Українців вразили фото сучасної їдальні в одній із топових шкіл Києва. Цей освітній заклад облаштував приміщення для харчування в учнів в екостилі. Кошти на це виділили із бюджету столиці.
Фото шкільної їдальні, а також цінами на денне меню для учнів поділились засновниця ініціативи "Батьки СОС" Альона Парфьонова на своїй сторінці у Facebook.
Який вигляд має топова їдальня у школі
"Їдальня 240 школи у Києві. Все це було зроблено завдяки громадському бюджету. Але для мене було приємною несподіванкою, що у школі спромоглися залишити мультипрофільне харчування у таких важких умовах. У багатьох закладах взагалі відмовились від харчування, а тут зберегли. Кухар - неймовірна жінка. Вона дуже не хотіла мультипрофіль на початку, а зараз не уявляє, як вони працювали без нього", - пише активістка.
Навчально-виховний комплекс "Школа І-ІІ ступенів - ліцей "Управлінські технології" №240 "Соціум" розташований в Оболонському районі Києва. Нову їдальню у цьому закладі відкрили у 2019 році.
Їдальня столичної школи № 240 (фото: Facebook/Альона Парфьонова)
Тоді ліцей став переможцем Громадського бюджету з двома проєктами: "Сучасній школі сучасну їдальню", на що отримав з бюджету міста 1 000 850 грн та "Нова техніка для сучасної актової зали" - 1 000 300 грн.
Парфьонова додає, що дизайн інтер'єру - це робота директорки та всього колективу вчителів і батьків. Їдальню зробили в екостилі: там переважають кольори яскраво-зелених та жовтих відтінків.
Приміщення поділили на чотири зони декоративними панелями з ісландського моху, який крім естетичного вигляду, дає і корисний ефект - очищує повітря. Також їдальня декорована колонами з натурального дерева.
Їдальня столичної школи № 240 (фото: Facebook/Альона Парфьонова)
"Прекрасний кейс освітнього простору для дітей. Хочеться, щоб всі наші українські школи стали "friendly" до дітей - від матеріально-технічної бази, до людей, які їх навчають", - зазначає Парфьонова.
Підписники активістки відреагували на допис, прокоментувавши його:
- Як на іншій планеті! В маленьких містах, ще старі їдальні. Це дуже боляче дивитись, яка різниця дуже велика.
- Аж не віриться, що це наша українська школа. Коли ж такі школи будуть по всій Україні.
- У нашій місцевості далеко не кожна сім'я змогла б дозволити собі тут харчування дитини.
Їдальня столичної школи № 240 (фото: Facebook/Альона Парфьонова)
Які ціни у шкільній їдальні
У цій школі запровадили мультипрофільне харчування. Діти мають можливість обирати їжу на власний розсуд з декількох страв: 2-3 види м’яса та гарнірів, фрукти, овочеві салати та нарізка, смачні сирники та млинці, а також різноманітні напої.
Меню для подовженого дня обійдеться в 70 грн.
Сюди входить:
- огірок свіжий - 7,15 грн
- суп вівсяний - 8,46 грн
- голубці з яловичини і рису - 25,82 грн
- хліб пшеничний - 3,90 грн
- банан - 20,31 грн
- компот із сухофруктів - 4,36 грн
Меню столичної школи № 240 (фото: Facebook/Альона Парфьонова)
Меню для дітей пільгових категорій обійдеться в 45, 20 грн (для учнів 11-14 років) та в 47,72 грн (для учнів 14-18 років).
У перше меню входить:
- салат з вареного буряка - 2,28 грн
- суп вівсяний - 7,05 грн
- котлета полтавська зі свинини - 18,98 грн
- вермішель відварна - 3,45 грн
- хліб - 3,24 грн
- мандарин - 8, 71 грн
- чай з цукром - 0,95 грн
У друге меню входить:
- суп вівсяний - 7,05 грн
- запіканка сирна зі сметаною - 24, 17 грн
- хліб - 3,24 грн
- мандарин - 11,08 грн
- чай з лимоном - 2,18 грн
Їдальня столичної школи № 240 (фото: Facebook/Альона Парфьонова)
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