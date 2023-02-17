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Учні вибирають страви на власний смак: показали меню і ціни в київській школі (фото)

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П'ятниця 17 лютого 2023 16:58
Учні вибирають страви на власний смак: показали меню і ціни в київській школі (фото) Яким є харчування у школах після реформи (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копитко

Українців приємно здивувало меню в їдальні школи № 173, що у Відрадному районі столиці. У цьому освітньому закладі запроваджене мультипрофільне харчування - учні можуть вибирати страви на власний смак.

Про те, скільки коштує таке харчування і як виглядає їжа для школярів, розповідаємо у матеріалі нижче.

Чим годують учнів у шкільній їдальні

"Ще одна шкільна їдальня, яка приємно вразила киян. На Відрадному мультипрофільне харчування у 173 школі виглядає досить смачно", - йдеться у повідомленні одного із столичних каналів Telegram.

Систему харчування "Дабл-меню", що дозволяє дітям на власний смак обрати одну з двох запропонованих страв запровадили в цьому освітньому закладі ще у 2020 році.

Такий формат змінює принцип подачі страв та урізноманітнює раціон дітей, задовольняючи їхні потреби у смачній і корисній їжі. Ці зміни запровадженні у рамках реформи шкільного харчування.

Учні вибирають страви на власний смак: показали меню і ціни в київській школі (фото)Страви зі шкільної їдальні (фото: Telegram/Київ без цензури_війна)

У їдальні на стенді щодня інформують учнів про перелік страв та їхню вартість. У шкільному меню є плов, голубці, суп гороховий, тюфтельки курячі, макарони з сиром, салат з капусти і кукурудзи, морква по-корейськи, випічка. З напої - чай, сік, какао з молоком.

Скільки коштує шкільне харчування

Харчування для учнів 1-4 класів коштує 50 гривень.

У це меню входить:

  • Салат з капусти та кукурудзи - 8,16 грн
  • Плов із курячого філе - 37,71 грн
  • Чай з лимоном - 2,12 грн
  • Хліб - 2,01 грн

Учні вибирають страви на власний смак: показали меню і ціни в київській школі (фото)Страви зі шкільної їдальні (фото: Telegram/Київ без цензури_війна)

Вартість денного меню для пільгових категорій коштує 47, 20 грн.

У це меню входить:

  • Морква по-корейськи - 9,96 грн
  • Голубці з курячого філе і рису - 26,84 грн
  • Сік фруктовий - 8,89 грн
  • Хліб - 1,51 грн

Учні вибирають страви на власний смак: показали меню і ціни в київській школі (фото)Страви зі шкільної їдальні (фото: Telegram/Київ без цензури_війна)

Гаряче харчування для учнів групи продовженого дня коштує 80 гривень.

У це меню входить:

  • Суп гороховий - 8,58 грн
  • Тюфтелька куряча - 35,10 грн
  • Макарони з твердим сиром - 20,40 грн
  • Какао з молоком - 12,57 грн
  • Хліб - 3,35 грн

Учні вибирають страви на власний смак: показали меню і ціни в київській школі (фото) Меню їдальні столичної школи № 173 (фото: Telegram/Київ без цензури_війна)

Раніше ми ділились фото їдальні в елітній столичній школі та меню для учнів.

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Київ школа харчування дітей