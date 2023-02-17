Учні вибирають страви на власний смак: показали меню і ціни в київській школі (фото)
Українців приємно здивувало меню в їдальні школи № 173, що у Відрадному районі столиці. У цьому освітньому закладі запроваджене мультипрофільне харчування - учні можуть вибирати страви на власний смак.
Про те, скільки коштує таке харчування і як виглядає їжа для школярів, розповідаємо у матеріалі нижче.
Чим годують учнів у шкільній їдальні
"Ще одна шкільна їдальня, яка приємно вразила киян. На Відрадному мультипрофільне харчування у 173 школі виглядає досить смачно", - йдеться у повідомленні одного із столичних каналів Telegram.
Систему харчування "Дабл-меню", що дозволяє дітям на власний смак обрати одну з двох запропонованих страв запровадили в цьому освітньому закладі ще у 2020 році.
Такий формат змінює принцип подачі страв та урізноманітнює раціон дітей, задовольняючи їхні потреби у смачній і корисній їжі. Ці зміни запровадженні у рамках реформи шкільного харчування.
Страви зі шкільної їдальні (фото: Telegram/Київ без цензури_війна)
У їдальні на стенді щодня інформують учнів про перелік страв та їхню вартість. У шкільному меню є плов, голубці, суп гороховий, тюфтельки курячі, макарони з сиром, салат з капусти і кукурудзи, морква по-корейськи, випічка. З напої - чай, сік, какао з молоком.
Скільки коштує шкільне харчування
Харчування для учнів 1-4 класів коштує 50 гривень.
У це меню входить:
- Салат з капусти та кукурудзи - 8,16 грн
- Плов із курячого філе - 37,71 грн
- Чай з лимоном - 2,12 грн
- Хліб - 2,01 грн
Страви зі шкільної їдальні (фото: Telegram/Київ без цензури_війна)
Вартість денного меню для пільгових категорій коштує 47, 20 грн.
У це меню входить:
- Морква по-корейськи - 9,96 грн
- Голубці з курячого філе і рису - 26,84 грн
- Сік фруктовий - 8,89 грн
- Хліб - 1,51 грн
Страви зі шкільної їдальні (фото: Telegram/Київ без цензури_війна)
Гаряче харчування для учнів групи продовженого дня коштує 80 гривень.
У це меню входить:
- Суп гороховий - 8,58 грн
- Тюфтелька куряча - 35,10 грн
- Макарони з твердим сиром - 20,40 грн
- Какао з молоком - 12,57 грн
- Хліб - 3,35 грн
Меню їдальні столичної школи № 173 (фото: Telegram/Київ без цензури_війна)
Раніше ми ділились фото їдальні в елітній столичній школі та меню для учнів.
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